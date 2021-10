God Level 2021: minuto a minuto de la tercera fecha del evento internacional de freestyle

La tercera fecha de la God Level 2021 Grand Slam se realizará este miércoles 20 de octubre en Tijuana. El evento, que tiene como actual puntero al equipo comandado por Chuty, se podrá ver en directo desde la página oficial de Red Bull Batalla de los Gallos. Esta jornada nuevamente nos deleitará con las batallas que se darán por los cruces entre Perú vs. Tricolor, Argentina vs. México y España vs. Chile. Los peruanos necesitan obligatoriamente una victoria si quieren pasar a la siguiente etapa, pero no la tendrán fácil, ya que el equipo de Venezuela y Colombia ha sabido llevarse el público al bolsillo.

Actualmente, España se encuentra en primer lugar con 9.500 puntos, seguido por México con 9.250. En la tercera posición está el team Tricolor con 6.500 y en el cuarto figura Argentina con 4.500. La parte baja de tabla la completan Chile con 3.250 y Perú sin sumar puntos. La modalidad de la competencia permite que cada equipo sume como máximo 5.500 puntos por jornada en caso de ganar las tres rondas, las cuales se dividen en 1 vs. 1, 2 vs. 2 y 3 vs. 3. Conoce a continuación todo sobre el evento: a qué hora inicia, dónde sintonizarlo EN DIRECTO y a qué freestylers veremos batallar en esta segunda fecha.

PUEDES VER God Leven Grand Slam 2021: conoce los enfrentamientos y horarios de la jornada 3

God Level Grand Slam 2021: batallas para la tercera jornada

Para la tercera fecha de la God Level Grand Slam 2021, los cruces serán de la siguiente forma:

Perú vs. Tricolor (Venezuela/Colombia)

Argentina vs. México

España vs. Chile.

¿Dónde ver EN VIVO God Level Grand Slam 2021?

El evento será transmitido a través de la cuenta de YouTube de Red Bull Batalla de Los Gallos este domingo 17 de octubre. Además, también podrás verlo desde su página de Facebook.

¿A qué hora empieza God Level Grand Slam 2021?

Si no te quieres perder nada del evento, te mostramos la fecha de inicio según tu país de residencia:

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 18 de octubre).

Tabla de posiciones God Level Grand Slam 2021

España: 9.500 puntos México: 9.250 puntos Tricolor 6.500 puntos Argentina: 4.500 puntos Chile: 3.250 puntos Perú: 0 puntos.

PUEDES VER God Level Grand Slam 2021: Así se vivió el minuto a minuto de la segunda jornada de este evento internacional

¿Cuáles son los equipos que competirán en la God Level Grand Slam 2021?

Los equipos se conformaron por la nacionalidad de los participantes, a excepción de la delegación Tricolor, que tendrá a exponentes de Colombia y Venezuela.

España: Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir

Chile: Kaiser, Nitro, Teorema y KMC

Argentina: Mecha, Stuart, Klan y Saga

Perú: Jaze, Jota, Nekroos y Maricielo

México: Aczino, Rapder, Lobo Estepario y Karey

Tricolor (Venezuela y Colombia): Vallest-T, Lancer Lirical, Letra y Marithea.

¿Cuáles son las fechas de la God Level Grand Slam 2021?

El evento internacional se disputará en cinco fechas y en distintas sedes. La primera arrancó el 12 de octubre y la última el 24 del mismo mes.