God Level Grand Slam 2021: así quedó la tabla de posiciones tras culminar jornada 1

El equipo peruano integrado por Jaze, Nekroos, Jota y Maricielo fue derrotado por el team México, conformado por Aczino, Rapder, Lobo Estepario y Karey, en la primera jornada de la God Level Grand Slam 2021. A pesar de la buena impresión que dejaron los freestaylers peruano, perdieron en los tres formatos (1 vs. 1, 2 vs. 2 y 3 vs. 3) contra sus colegas aztecas y se posicionan en el ultimo lugar del certamen.

Pero esto no ha terminado, ya que aún quedan cuatro fechas en Hermosillo, Tijuana, Guadalajara y Monterrey, donde Perú buscará remontar el resultado para llegar a las semifinales del torneo. Recordemos que, de los seis equipos, solo cuatro acceden a la siguiente etapa de la competencia.

La segunda fecha de la God Level Grand Slam 2021 es el domingo 17 de octubre en Hermosillo (México), pero aún falta conocer con qué team se enfrentarán Jaze, Nekroos, Maricielo y Jota. Así quedó la tabla de posiciones de la God Level 2021 tras la derrota de nuestro país.

1. México: 4.500 pts.

2. Argentina: 4.500 pts.

3. Espala 4.000 pts.

4. Tricolor: 1.500 pts.

5. Chile: 1.000 pts.

6. Perú: 0 pts.

El desempeño de los peruanos en la primera jornada

Si bien es cierto que el resultado no acompaño al team Perú, hubo varios destellos en la batalla que dejaron la impresión de que al menos el equipo peruano se debió llevar algunos puntos.

1 vs. 1

En este formato inicial, los elegidos por cada team para empezar la batalla fueron Aczino y Jaze. La batalla fue muy pareja desde principio a fin. El representante peruano tuvo los puntos más altos en la batalla, demostrando técnica, flow y barras de doble sentido a las que nos tiene acostumbrado el Jazito. Sin embargo, sin brillar demasiado pero con unas barras potentes, que caracterizan a ‘Mau’, el Aczino, logró llevarse la victoria y los primeros puntos para el Tri.

Mau, el Aczino derrotó en una batalla ajustada a Jaze. Foto: Instagram

2 vs. 2

En la segunda etapa de la batalla, por el team Perú batallaron Nekroos y Maricielo, contra Rapder y Karey. En un encuentro muy discreto para ambos equipos, la delegación mexicana logró llevarse la batalla que fue muy cuestionada por los usuarios en las redes. Si bien Nekroos no mostró un nivel superlativo, Maricielo contrarrestó y fluyó en la instrumental mucho mejor que Karey.

3 vs. 3

En este encuentro batallaron Jaze, Nekroos y Jota vs. Aczino, Rapder y Lobo Estepario. Quizá este fue el resultado más justo, ya que el rendimiento de los aztecas en este formato fue muy superior a los peruanos.