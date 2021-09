Gazir, el mc asturiano de 19 años, cierra una temporada espectacular para su carrera: consiguió el campeonato de la FMS Internacional. En el torneo, tuvo que enfrentarse a los mejores competidores de la liga peruana, chilena, argentina, mexicana y española.

Su recorrido al podio de campeón inició en la fase de grupos. Quedó como cabeza de serie y llegó invicto a la jornada final con 11 puntos. Ya en esta etapa, se enfretó contra Acertijo en octavos; el argentino Nacho en cuartos; y el mexicano RC en semifinales.

Su último rival a batir fue Tirpa, su compatriota, quién venía de ganarle al hasta entonces vigente campeón internacional Aczino. Ambos freestylers brindaron una batalla con el nivel de una gran final. Pero el cansancio de las batallas hizo mella en el malageño; mientras que el asturiano durante toda la ronda mostró un nivel resaltante.

Esa constancia es la que le ha permitido llevarse el título internacional de la Freestyle Master Series, en el que además es su año de debut en la competencia. A pesar de que esta temporada no pudo obtener el primer puesto en su liga (quedándose a puertas del campeonato); hoy levanta con orgullo este nuevo hito en su carrera.

“No me lo creo. Últimamente me había quedado a las puertas ya dos veces y aunque yo sabía que podía haber posibilidades, no me lo creo todavía y eso que ya ha pasado. El freestyle es lo más bonito que hay en el mundo y lo mejor que me ha pasado en la vida. Luchar por sus sueños que parece una película, pero no, es verdad”, fueron las palabras del mc de 19 años.

Con este título, Gazir consolida su puesto en el podio de los mejores competidores de freestyle de la actualidad. Además, se da el lujo de demostrar su talento a quienes criticaron su forma de rapear, calificándola de cuadrada y aburrida.

Finalmente, queda también destacar la participación de Tirpa en la competencia, quien antes de entrar a la fase de grupos debió luchar por su clasificación en el Grupo de Reservas.