Red Bull Perú 2021: la lista de 16 clasificados para la Final Nacional del 25 de setiembre

A poco más de dos semanas para realizarse la Red Bull Perú 2021, se conoció el nombre de los 13 freestylers que acompañarán a Stick, Skill y Ramset en la lucha por título en la Final Nacional de la Batalla de los Gallos de nuestro país, que se celebrará el próximo sábado 25 de setiembre.

El jurado integrado por Martillo, Jony B y HBD fueron los encargados de definir a los participantes a la nacional, luego de ver las batallas de los 32 preclasificados y evaluar el desempeño de cada uno de los competidores. De esta forma, la lista de clasificados quedó de la siguiente manera:

Diego Mc

Xplain

Jair Wong

Black Code

Pieropistas

Xilo

Blaximental

Litzen

Katacrist

Choque

Sumeria

Maricielo

Vidal

A estos 13 se le sumarán Stick, vigente campeón de la Red Bull Perú; Skill, en su calidad de subcampeón, y Ramset, quien ocupó el tercer puesto el año pasado. Los dieciséis medirán fuerzas en la Final Nacional de la Batalla de los Gallos Perú, en una jornada que permitirá conocer al próximo campeón nacional que viajará a Chile para representarnos en la final internacional.

¿Dónde y cuándo puedo ver la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú?

El sábado 25 de septiembre, a partir de las 7.00 p. m., se transmitirá en vivo la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú por la aplicación Red Bull TV, disponible gratuitamente para dispositivos móviles y Smart TV. También se podrá seguir a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Cabe precisar que este año no se presentaron a la Red Bull competidores como Jota, New Era y Strike, a quienes vimos en la edición pasada. Del mismo modo, tal como se había anunciado hace unas semanas, Jaze, pese a haber enviado su audición y ser uno de los favoritos, decidió no formar parte del torneo.