Tupac Shakur (2Pac), polémico y emblema del gangsta, mantuvo un estilo frenético a lo largo de su vida. Su estrepitosa muerte lo mantiene como una leyenda del hiphop norteamericano, y sus innovadores proyectos perduran en el corazón de sus seguidores.

La rima política y la defensa racial del imaginario gangsta fue latente en la obra de 2Pac, quien retrataba la miseria, violencia y racismo de los guetos. Sin embargo, el artista también era criticado porque sus melodías amenizaban a favor de criminales y violentos.

Lesane ‘Tupac Shakur’ Parish Crooks nació el 16 de junio de 1971 en Nueva York. Sus latidos reivindicativos a favor de los derechos de los afroamericanos fueron fortalecidos gracias a sus padres, Billy Garland y Afeni Shakur (Alice Faye Williams), dos prominentes miembros del controversial Partido Pantera Negra. Su nombre artístico Tupac Amaru fue en honor al caudillo peruano Túpac Amaru II; mientras que el apellido Shakur, por Mutulu Shakur, un activista y miembro del Ejército Negro de Liberación.

A fines de 1994, Tupac Shakur enfrentó a la justicia tras una acusación de violación por parte de la fotógrafa Ayanna Jackson. La corte desestimó los cargos asociados a sodomía y armas, pero, pese a que él negó los hechos, fue declarado culpable por abuso sexual en primer grado. “Todo se habría reducido a que Tupac le habría tocado una nalga sin su permiso a Jackson”, es la versión que se lee en las páginas del libro Por qué escuchamos a Tupac Shakur de Bárbara Pistoia.

Con un pañuelo o gorra sobre la cabeza, bigotes y barbilla, piercing brillante en la nariz, labios gruesos, sonrisa avivada y una mirada penetrante, se retrata memoriosamente sobre murales o fotos de la época al polémico del gangsta rap noventero.

El flow suave y rítmico de sus letras trafican con él la cultura gánster, y apelan al activismo de defensa de los derechos y la conciencia de clase. Cuando publicó 2Pacalypse en 1991, su primer disco como solista, ya era considerado una de las figuras centrales del rap en la costa oeste.

2Pac también incursionó en el cine con protagónicos como en Juice (1992) y Poetic Justice (1993), esta última junto a Janet Jackson. Pero el legado de Tupac siempre se movió sobre el desarrollo y la contradicción, parte de sus letras discursaban con lo machista, como en Brenda’s Got a Baby (descarnado relato sobre una adolescente embarazada), Keep Ya Head Up (mensaje de fuerza feminista) y I Get Around (con estereotipos despectivos y sexistas sobre las mujeres).

El adiós de Tupac Shakur

El 7 de septiembre de 1996, a las 11.15 p. m., en el cruce de Flamingo Road con Koval Lane, un auto cadillac blanco se paró junto al vehículo en el que viajaba Tupac. Desde la ventana, repentinamente apareció una mano con una pistola Glock 22 que disparó una ráfaga de balas contra el artista. 2Pac fue herido por cuatro balas: dos en el pecho, incluyendo una que le atravesó el pulmón derecho, una en el brazo y otra en la pierna.

Suge Knight, que viajaba con Tupac, también resultó herido, pero logró conducir hasta un centro médico cercano donde quisieron salvar la vida del rapero. “Me estoy muriendo”, dijo 2Pac mientras era llevado a la sala de emergencia. Seis días después, el 16 de setiembre de 1996, el artista murió a los 25 años.

La balacera se dio en una zona muy transitada, muy cerca al Strip de Las Vegas, pero nadie ha sido arrestado por el asesinato de Tupac.

La muerte de Tupac Shakur convive con muchas teorías de conspiración, que incluso señalan a los Southside Crips, una pandilla de Compton, California. Se sabe también que Tupac estuvo involucrado con los Mob Piru Bloods, conocido rival de los Crips.

Se dice que “firmó su sentencia de muerte” cuando él y sus guardaespaldas de los Bloods golpearon a uno de los miembros de Crips, Orlando ‘Baby Lane’ Anderson, en el vestíbulo del lugar de la pelea Bruce Seldon contra Mike Tyson esa misma noche.

Otros, como el periodista Chuck Philips, ganador del premio Pulitzer, postularon que fue el amigo convertido en rival de Tupac, Biggie Smalls (nombre real Christopher Wallace), quien ordenó el golpe contra el rapero y entregó el arma a sus atacantes.

A partir de su asesinato, aún sin resolver, la leyenda de Tupac creció de manera exponencial, aunque subsista la controversia sobre su figura, tal y como resumió con precisión la periodista Danyel Smith en el libro The Vibe History of Hip-Hop (1999).