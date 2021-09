La fase final para la Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2021 inicia esta tarde con la elección de los 13 clasificados para la final nacional. Son 32 competidores los que buscarán un cupo para el próximo 25 de setiembre. Stick, Skill y Ramset son, hasta el momento, los únicos confirmados para este importante evento de freestyle.

Después de una larga espera, la tarde noche de este 2 de setiembre de desarrollará el clasificatorio para la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2021. Los participantes accedieron a esa fase luego de ser elegidos a través de audiciones las mismas que fueron evaluadas posteriormente.

Para la fase clasificatoria, la organización manifestó que las freestylers se enfrentarán en una batalla de 3 rondas. La novedad es que no habrá un veredicto. El jurado, conformado por Martillo, Jony Beltrán y HBD, podrán elegir como seleccionado a 1 o 2 competidores de una misma batalla o a ninguno hasta completar la lista de 13. Los competidores que pasaron la prueba de audición son:

Pieropistas, Colocho, Jair Wong, Black Code, Enzo, Venti, Zika Boy, XILO, Zakia, DezoSkillz, LITZEN, Gasper, Maniako, Xplain, Vidal, Diego Mc, Letras, Elciem, Dr. Leo, Taylor Nácer, Delenyer 7E, Katacrist, Hague, Choque, JOPS, Jc Snake, Sumeria, Blaximental, LOKO FREE, Maricielo, Kian y Rapsoda.

Este año no se presentaron a la Red Bull competidores como Jota, New Era y Strike, a quienes vimos el año pasado. Del mismo modo, tal como se había anunciado hace una semana, Jaze, pese a haber enviado su audición y ser uno de los favoritos, decidió no participar en el torneo.

De los que ya vimos el año anterior en competencia, resaltaron nombres como Diego MC, Blaximental, Letras, Xplain, Kian y Xilo. Del mismo modo, se supo que Sumeria y Zaika buscarán su pase a la final nacional.

Escucha el último episodio de Rimas y Gallos