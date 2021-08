Red Bull Perú: lista de los 32 seleccionados que competirán por su cupo a la final nacional

El próximo 24 de setiembre, 16 freestylers competirán por el cinturón de campeón en la gran final de la Red Bull Batalla de los Gallos Perú. A los ya confirmados para este edición —Stick, Skill y Ramset—, se sumarán otros 13 nombres que deberán definirse de la lista de seleccionados para las batallas de clasificación.

Tras revisar cientos de audiciones que se enviaron a través de la app de Red Bull, el jurado conformado por Fox, Joro y Martillo decidió darle la oportunidad a los siguientes 32 MCs para alcanzar cupos en la final nacional:

Pieropistas

Colocho

Jair Wong

Black Code

Enzo

Venti

Zika Boy

XILO

Zakia

DezoSkillz

LITZEN

Gasper

Maniako

Xplain

Vidal

Diego Mc

Letras

Elciem

Dr. Leo

Taylor Nácer

Delenyer 7E

Katacrist

Hague

Choque

JOPS

Jc Snake

Sumeria

Blaximental

LOKO FREE

Maricielo

Kian

Rapsoda.

La clasificatoria se realizará el próximo 2 de setiembre desde las 6.00 p. m. en el canal de Twitch de la Red Bull Batalla de los Gallos. De los 32 seleccionados, se definirá quienes serán los 13 freestylers que estarán en la final nacional programada para el sábado 25 de setiembre.

Este año no se presentaron a la Red Bull competidores como Jota, New Era y Strike, a quienes vimos el año pasado. Del mismo modo, tal como se había anunciado hace una semana, Jaze, pese a haber enviado su audición y ser uno de los favoritos, decidió no participar en el torneo.

De los que ya vimos el año anterior en competencia, resaltaron nombres como Diego MC, Blaximental, Letras, Xplain, Kian y Xilo. Del mismo modo, se supo que Sumeria y Zaika buscarán su pase a la final nacional.