Ricto confirmó que no disputará la FMS Internacional 2021

La FMS Internacional 2021 tiene su primera baja confirmada para el evento a realizarse en España. Ricto, MC de la FMS Chile, detalló que no asistirá a la segunda edición del certamen de Urban Roosters.

“Lamento informar que no podré ir a la FMS Internacional. Tengo un trabajo nuevo en el cual me estoy asegurando el futuro y no estoy en condiciones de viajar debido a que me encuentro con gripe y no tengo las vacunas ni pase de movilidad. Perdería más de 10 días en viajes y otros 10 encerrado al no contar con el pase. Lamento no ir y gracias a todos por el apoyo”, detalló Ricto.

“De momento, me encuentro retirado y dedicado a mi trabajo, mi familia y mi música”, añadió el ‘Rey de las métricas’ en Chile. Ricto se ubicaba en el Grupo B, catalogado por muchos especialistas y aficionados como el ‘grupo de la muerte’, junto a Stuart (Argentina), Stick (Perú), Sweet Pain (España) y Lobo Estepario (México).

FMS Internacional - Novedades para la segunda temporada

La FMS Internacional tendrá fase de grupos, donde los cinco mejores de cada liga se dividirán en cinco grupos distintos, combinando un competidor de cada país.

Primero se celebrarán los encuentros de la fase de grupos, 1 vs. 1 en formato de todos contra todos, presentando una novedosa ronda: la Incremental . Esta consistirá en 90 segundos para cada competidor en el que los primeros 30 segundos serán con palabras cada 10 segundos (Easy Mode), los siguientes 30 segundos serán palabras cada 5 segundos (Hard Mode) y los últimos 30 segundos serán palabras cada 2 segundos (Extreme Mode).

. Esta consistirá en 90 segundos para cada competidor en el que los primeros 30 segundos serán con palabras cada 10 segundos (Easy Mode), los siguientes 30 segundos serán palabras cada 5 segundos (Hard Mode) y los últimos 30 segundos serán palabras cada 2 segundos (Extreme Mode). Cada duelo de la fase de grupos tendrá un formato corto: Ronda Incremental + 8×8 clásico durante 120 segundos.

Posteriormente, los tres primeros de cada grupo clasifican a la etapa definitiva del certamen.

En esta etapa, los 15 clasificados se unirán a Aczino, vigente campeón de la FMS Internacional. En total, 16 MC’s buscarán ganarse entre sí en la Gran Final de la competición.

FMS Chile - Representantes en la FMS Internacional

- Nitro

- Acertijo

- Pepe Grillo

- Jokker

*Queda un sitio pendiente tras la salida de Ricto