La escena urbana en Argentina y en el resto de Latinoamérica sigue creciendo de manera ininterrumpida. En ese sentido, algunos artistas se destacan por sobre otros, como Wos, que fue mencionado recientemente por el presidente argentino, Alberto Fernández. “Particularmente Wos me impresiona mucho”, manifestó el mandatario en una entrevista a Caja Negra, conducido por el periodista Julio Leiva.

Conocido además por su pasado como rockero, Fernández no oculto su agrado por uno de los nuevos artistas que destacan en el mundo urbano. En medio de una distendida charla en Caja Negra, el presidente se dio tiempo para opinar sobre la música del ‘Wosito’, un artista surgido de las batallas de freestyle, pero que desde hace años se convirtió en uno de los músicos más destacados de su país.

“Wos me parece una forma de expresión musicalmente rara, pero impresionante”, inició Fernández ante la consulta de Leiva sobre si conocía a artistas de la nueva generación que están explotando a nivel nacional e internacional como Duki, L-Gante y Nicki Nicole. “Wos particularmente me impresiona mucho, él me impresiona”, añadió el gobernante, quien también destacó al joven MC por sus letras. “No es complaciente”, sostuvo.

“Tiene la lógica más del fraseo, donde la música pasa por un segundo plano”, indicó Alberto Fernández sobre el joven artista respecto a la parte musical. A la vez, manifestó que Wos “tiene más dominio del ritmo que de la armonía”, algo lógico en el rap, el género en que se inscriben la mayoría de las canciones del músico argentino.

“Lo de Wos me parece un punto aparte, es un caso lindo, es un tipo talentoso. No tengo el gusto de conocerlo, pero he escuchado sus temas más de una vez, y siempre que lo escuché lo vi muy talentoso”, sentenció el presidente argentino sobre el otrora campeón mundial de la Red Bull Batalla.