Wos: “No descarto volver a competir en batallas de freestyle”

El argentino Wos (también conocido como WOS DS3) supo tocar la gloria del freestyle argentino y mundial. Tras coronarse campeón nacional e Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos y FMS Argentina, Valentín Oliva (nombre original del artista) buscó crecer en nuevos horizontes como la música.

Sin embargo, el argentino no olvida sus raíces. En una entrevista con el medio español RTVE, Wos manifestó que en algún momento espera retomar las batallas de freestyle, que lo catapultaron a la gloria hace algunos años.

“Yo no lo descarto, la verdad. Yo nunca me retiré definitivamente, simplemente no estaba con ganas de seguir, y ahora tampoco, pues la situación de pandemia no me motiva y más sin gente, que yo creo que aporta mucha energía a las batallas”, indicó Oliva.

“Entonces no lo veo ahora mismo pero siento que cuando todo se reactive y pueda estar en movimiento, creo que esa oportunidad puede aparecer. Voy a escuchar mis ganas y veremos... digo que no lo descarto pero tampoco es algo que tenga en la cabeza. Nunca lo descarto por completo porque obviamente es algo que me gusta mucho”, añadió al respecto.

Su última batalla fue nada más y nada menos que ante Aczino, su ‘archirival’ en el freestyle. Aquel duelo fue en la Final Internacional 2019 de Red Bull. Pese a que perdió (con un resultado dudoso para muchos aficionados y especialistas), Wos dejó en claro que esa o cualquier otra derrota no lo hizo olvidarse de la disciplina.

“Sí, de vez en cuando hago freestyle libre. El freestyle es algo que creo que me va a acompañar durante un tiempo largo porque forma parte de mí. Cuando compongo tiro freestyle, en mis shows hay freestyle... no quiero deshacerme de esa parte de mi esencia porque todo lo que fui creando nace de improvisar”, indicó Wos.

“Es difícil porque disfrutar como tal no se disfruta, yo creo que las sufro y luego ya las disfruto. Pero creo que si tuviera que quedarme con alguna, me quedaría con las primeras, cuando empecé siendo chico. O capaz alguna de FMS, que el formato tan largo te permite dar más de sí. No sabría decirte una puntual, la verdad”, respondió cuando le preguntaron sobre su batalla favorita.

Finalmente, se animó a comentar su parecer sobre la evolución del freestyle en los últimos años. “Yo creo que es increíble haber podido formar parte de esa evolución y explosión que ha sufrido el freestyle. Antes era algo muy nuevo y ahora al menos ya se sabe de qué se habla cuando se nombra. Pero creo que todavía le queda mucho por crecer porque es muy bonito su crecimiento de ahora”.