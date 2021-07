Sara Socas: “La batalla contra Rapder nos cambió la vida a los dos”

El medio hispano Entresdosuno conversó con la nueva freestyler de FMS España, Sara Socas, sobre su ascenso, el underground de su país y la próxima edición de la God Level. En primer lugar, se mostró muy conforme consigo misma en lo que fue una dura temporada en el ranking de ascenso.

“No quiero sonar prepotente, pero creo que ‘el esfuerzo da su recompensa’ se ajusta bastante bien. También me gusta ‘el crupier pone las cartas sobre la mesa’ jajaja no sé con cuál me quedaría, pero esa es la esencia. A partir de la última Red Bull España se generó un clima de desconfianza a mi alrededor y eso fue lo que hizo que yo empezase a entrenar”, indicó en primera instancia.

“Quería sentirme orgullosa de mí misma, hacer cosas que valieran la pena y no tener una exposición mediática desmedida sin tener del todo atados mis conocimientos y mi nivel a la hora de improvisar. En resumen, ser famosa sin tener seguridad. Echando la vista atrás, creo que tomé la decisión correcta a la hora de dejar el tema del marketing a un lado para ponerme a trabajar en serio en el freestyle. Voy a esforzarme mucho y esto solo acaba de empezar, estoy súper focalizada en estos momentos”, añadió al respecto.

El medio en mención también le consultó lo que representa para ella ser la primera freestyler femenina en ser parte de la Freestyle Master Series de manera oficial y si eso no hará que se olvide de la escena ‘underground’ de España.

“¡Sigo a tope el underground! He tenido la suerte de poder entrenar en persona con gente muy pegada a las plazas españolas como Ethico y Nacho LCM. De hecho, una de las cosas que más me han gustado del ascenso ha sido reencontrarme con ese lado más callejero, en todos los sentidos: la experiencia de viajar con otros compañeros, compartir los nervios de antes de las batallas, las sensaciones que vienen después”, contó Socas.

“Es un formato muy exigente, en nuestro país hay mucho nivel y creo que el haber entrado de una forma tan repentina hubiera sido un suicidio. Es cierto que hubiese entrenado, pero estoy convencida de que el camino del ascenso me ha venido mejor por tablas y por la propia experiencia. Estoy contenta con la decisión que tomé y mira, si no hubiese ascendido, me hubiera llevado una bonita vivencia y me hubiera ido a casa tranquila sabiendo que lo di todo”, añadió sobre la FMS, donde buscará tentar la posición más alta en la temporada 2021-22.

“Me gustaría competir contra mucha gente, todos los países participantes le dan una diversidad increíble al torneo y al panorama. Entrando en nombres, te podría decir Stuart o Valles-T ya que, aunque ya haya batallado contra ellos, fue en un contexto de exhibición en México. Además, y sin ningún tipo de trasfondo polémico, me fliparía competir de nuevo contra el gran Rapder. Creo que los dos nos merecemos una segunda batalla buena y sana. El choque que tuvimos nos cambió la vida. Él ha luchado para que no lo crucifiquen y yo lucho para que no me sobrevaloren. Tal y como le dije a él hace poco, me encantaría poder cerrar esa herida con un bonito broche de oro”, sentenció sobre su participación en la próxima God Level Grand Slam. ¿Habrá un nuevo duelo especial contra Rapder?