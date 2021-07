Bnet: Chuty y Aczino son los rivales más difíciles con los que he competido

Bnet es, quizá, el mejor freestyler del mundo en la actualidad. Tras coronarse en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en el 2019, la carrera del madrileño siguió en alza. El actual campeón de la Freestyle Master Series España habló con Julio Leiva de Caja Negra sobre su historia familiar, su carrera como freestyler y los rivales más duros a los que enfrentó.

“Mi padre era flautista, flauta de pico y mi madre, flautista y pianista, ambas. Entonces mi padre ha sido profesor de conservatorio, pero siempre ha tenido un grupo de música barroca en este caso, y mi madre lo mismo. Ejerce como profesora y tocaba con el grupo, tocaban con el grupo y se ha ido moviendo mi padre, sobretodo porque es más mayor y lleva más años girando con él, con el grupo, dando conciertos y, a la vez, pues siendo profesor”, contó Bnet sobre la historia musical en su familia.

Quizá sorprendió con su respuesta sobre cómo inició su ‘romance’ con el rap, tras haber manifestado que comenzó sus primeros pasos musicales con la flauta como principal instrumento. “El tema ‘Lose yourself’ de Eminem fue el primer tema de rap que escuché. Yo no entendía inglés, pero eso sonó y el sonido a mí me atrapó, me envolvió. Y desde ese día que fue como el día que el rap llegó a mi vida, no lo he dejado”, manifestó.

“Y que yo haga freestyle es gracias a que con 10 años empecé a escuchar rap, porque empecé a hacer freestyle con 17, pero desde los 10 a los 17 ya estaba escuchando rap. Entonces esa fue la chispa de lo que es el rap y de todo lo que ha derivado del rap en mi vida”, completó al respecto.

¿Y sobre los rivales más completos y difíciles para enfrentar en una batalla de freestyle? Bnet manifestó que “para competir, los más difíciles seguramente sean Chuty y Aczino”. Pese a que ninguno de los dos está en actividad constante, Bnet considera que ambos son los más completos y complicados arriba de un escenario.

Finalmente, manifestó que le encantaría competir en la FMS Argentina. “Creo que España está un paso por encima del resto de ligas, pero sí creo que en Argentina, por ejemplo, hay más variedad de estilos. Es más ese show, pero muy ligado a la música, o sea, a mí particularmente de lo que es la escena, en cuanto a las ligas, la que más me gusta es la Argentina. A mí es donde más me gustaría participar”, confesó el vigente campeón de FMS España.