Papo: “El freestyle necesita profesionalizarse, pero no desde lo deportivo”

Papo es, sin duda, uno de los grandes referentes del freestyle latinoamericano en la actualidad. Tras participar en un sinfín de eventos importantes como la Red Bull Batalla de los Gallos y la Freestyle Master Series, el MC se animó a hablar sobre el futuro de esta disciplina, que parece no tener techo aún.

“Lo que necesita el freestyle es profesionalizarse, que es algo que dista bastante de deportivizarlo. Yo lo conocí como arte y apunto a que siga siendo eso, que se desarrolle esa veta artística y para eso estoy tramando unas cuantas cosas”, detalló en primer término tras una entrevista con el medio argentino Télam.

“El del freestyle es un ecosistema que permite que también haya deportistas, pero debe ser un espacio de libre expresión y cada vez lo es menos porque no termina de concretarse el desarrollo de los artistas”, añadió el también streamer y jugador de póker profesional.

El medio en mención le consultó sobre su futuro en las batallas de freestyle. Para Papo, el hecho de que los eventos (en su mayoría) no cuenten con público, podría ser decisivo en su futuro. “El hecho de que no haya más público es muy duro para cualquier artista porque nosotros nos alimentamos de esa energía. Pero el día que deje de competir será porque estoy en ese mismo escenario encargándome de que las cosas funcionen”, indicó.

“No me imagino nunca afuera de ese escenario porque, además, las chicas y los chicos de la escena me estiman y respetan bastante y esto no es un dato menor. Pero si diera ese paso, no voy a trabajar solo sino con gente muy experimentada de la escena y partiendo de un camino que ya he transitado. Yo estuve en el mejor y en el peor escenario, en el mejor y en el peor camarín y ahora siento que llegó el día en que tengo que ayudar a que todo se desarrolle de la manera que debería y eso no es algo que haga por una ambición económica”, añadió ‘La Bestia del Hardcore’.

De momento, Papo se prepara para lo que será la segunda edición de la FMS Internacional, que se realizará el Madrid durante el próximo mes de septiembre. Pese a que se había proyectado que la edición 2021 se realice en Lima, tal y como sucedió en el 2020, la organización de Urban Roosters confirmó los respectivos cambios el miércoles 30 de junio.