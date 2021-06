El rap y la música en México están de luto. El martes 22 de junio, tras muchos años batallando contra una enfermedad muy dura, el reconocido rapero azteca El Grave falleció víctima de cáncer. Mediante las redes sociales, artistas como Sipo, Mike Díaz y otros cantantes y freestylers despidieron con emotivos mensajes al rapero, quien pese a su estado de salud seguía presentándose en diversos eventos.

Gravedad, como también era conocido, llegó a competir en la Red Bull Batalla de los Gallos. Desde hace unos días se supo que el MC había empeorado en su estado de salud y los mensajes de sus colegas y fanáticos acapararon las redes. El pasado lunes 21 de junio, se anunció un evento especial donde estarían presentes referentes del rap mexicano como Aczino, Hadrian, Achepe, Sipo, Eptos, Danger, entre otros, en una transmisión en Twitch para recaudar fondos a favor de El Grave.

En su historia, además de varios éxitos y colaboraciones, tiene batallas escritas que pasaron a la historia como contra Proof, T-Killa, Terrorista, Denter, pero la más recordada, sin dudas, fue contra Muelas de Gallo. Esta pérdida deja un gran vacío en el corazón del mundo del hip-hop en Latinoamérica.

“Mi salud está en un punto critico, mucho de lo que suceda en estos meses de tratamientos determinará el tiempo que me queda en esta realidad hermosa llamada vida. Tal vez un día Dios me conceda la oportunidad de regresar a los escenarios, a las batallas y a los estudios. Por lo pronto, les agradezco a todos el apoyo durante estos largos años y solo les pido que me manden la mera vibra para sanar mi cuerpo. One Love de parte de su homie Eric Levi”, detalló semanas atrás Eric Sorzano, nombre real del artista urbano.