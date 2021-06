Sweet Pain: “Sabíamos que los ascendidos daríamos un golpe en la mesa”

Sin duda, Sweet Pain fue una de las grandes revelaciones de la FMS España en la temporada 2020. El sevillano, que ya había demostrado sus capacidades en la Red Bull Batalla y en otros eventos underground en su país, se adaptó con una facilidad notable al formato FMS. Sus batallas fueron de las más virales y comentadas a lo largo de la campaña.

En conversación con Piezas, mítico MC español y flamante incorporación para el jurado de FMS España en la temporada que se aproxima, Sweet Pain detalló lo que significó este gran desafío. Para Piezas, SP ‘rompió' el formato, pues jamás espero un nivel superlativo como lo demostró el sevillano.

“Sabía que íbamos a dar un golpe en la mesa (sobre él y los ascendidos MNAK y Gazir)”, expuso Sweet Pain. Ahora, estos tres MC’s deberán ratificar su enorme presente en la FMS Internacional, a disputarse en Lima entre los últimos días de junio y primeros días de julio.

“El público se decanta siempre por su favorito, por el que más le guste. En una FMS, que es un evento que tiene gran movimiento y que importa mucho la presencia del público, se podría comparar con el ejemplo del gato de Schrödinger, es decir, el simple hecho de observar hace que todo cambie y cuando tú tienes gente que te está observando no va a ser igual que cuando no hay público. Yo sí pienso que ha influido bastante el hecho de que no hubiera público y sí se ha notado que los chavales han ido más a rapear”, detalló SP sobre la experiencia de competir profesionalmente sin público.