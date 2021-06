Lancer Lirical: “Espero aportarle versatilidad a la FMS México”

Buscó el ascenso a la Freestyle Master Series en Perú y México. En el país azteca, fue por el título nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Tras frustraciones y dificultades, supo salir adelante. El venezolano Lancer Lirical, ahora, pertenece a la FMS México tras quedar en segundo lugar del ranking de ascenso 2020.

En entrevista con Urban Roosters mediante el Discord ‘La Plaza’, el oriundo de Caracas contó muchas cosas, en especial sus expectativas, lo que espera lograr a lo largo de la temporada, a quienes desea enfrentar, entre varias cosas más de la FMS México 2021.

“Yo no tengo la intención de ganar la FMS México, quizá sienta que es un poco ambicioso de alguna forma el objetivo, por el hecho de no ser de aquí. Creo que son hitos muy marcados los extranjeros en otros países como Mcklopedia en España, Aczino en Colombia, Lancer en México, y me encantaría quedar de la mitad de la tabla hacia arriba para poder darle un cupo a mi país en una internacional como lo es la de la FMS, que lastimosamente no tenemos una liga en Venezuela y creo que el que sucedan cosas como estas abren las puertas a que en un futuro sí pueda haber una liga en mi país para que el cupo no tenga que buscarlo en México a través del ascenso y luchar un montón tiempo, sino que Venezuela ya tenga un espacio en una liga tan importante como la FMS y la FMS Internacional por consiguiente”, indicó en primer término Lancer Lirical.

“Más que aportarle sería abrirle un poquito la mentalidad, porque yo veo a Jony Beltrán en FMS y veo a un Jony Beltrán que se me cierra el muchacho. Es mi amigo el Jony, es mi compadre, se cierra, se siente un poco retraído, se siente que no hace las cosas que él quisiera hacer porque ‘Es la liga de las barras, hay que hacer barras, porque las barras… ¿Me entiendes?’ Y yo no veo que en Perú digan que es la liga del flow o Argentina es la liga de tal cosa o España es la liga del ingenio, porque es España sí es la liga del ingenio, pero Bnet rapea brutal, Mnak rapea brutal, Errecé rapea brutal, Sweet Pain rapea brutal; el abrirse un poco al adquirir un poco más de versatilidad en el rapeo, eso es lo que yo quiero dar”, detalló sobre lo que espera conseguir en esta histórica temporada para el caraqueño.

“Me voy a adaptar, espero me sirva la adaptación porque tampoco es que me voy a volver un MC mexicano, porque yo no soy mexicano, pero tengo ganas de aprender lo máximo posible del freestyle mexicano y creo que es la liga y el lugar correcto para hacerlo, cien por ciento”, sentenció Lancer.