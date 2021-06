Klan: “Sigo anotándome a la Red Bull por todo lo que el torneo me podría dar”

Klan ya es uno de los MC’s históricos de Argentina. Pese a que tiene 27 años, su andar por el freestyle data de hace, aproximadamente, una década. Empezó a consolidar su nombre en El Quinto Escalón, donde logró hacerse con varias fechas importantes ante nombres como Duki, Dani, Underdann, Trueno, entre otros. Asimismo, junto a Replik, consolidó una de las duplas más recordadas en el torneo underground por excelencia en su país y en toda América Latina.

Sin embargo, nunca pudo lograr un título como la FMS o la Red Bull Batalla de los Gallos. Pese a caer siempre en rondas previas a la gran definición, Klan no claudica y volvió a enviar su audición para la Final Nacional 2021. En la edición anterior, quedó en el cuarto lugar tras perder el tercer puesto ante Mecha. Antes, en semifinales, Wolf lo dejó en el camino, ante la sorpresa de algunos aficionados al estilo libre.

“Lo que me motiva a mí a participar es saber que ganando esa competencia voy a contar con un alcance y con una llegada a sitios que hasta el día de hoy, quizás no logro cubrir. Si bien como Klan creé una propia marca y un propio registro de todo lo que abarca en cuanto a hip hop y a todo lo que hice antes, lo que estoy haciendo ahora y lo que puedo llegar a hacer en un porvenir; ganar una Red Bull sé que me traería muchos beneficios”, detalló a modo sincero el freestyler argentino al portal de Red Bull Batalla.

“Para mí, seguir compitiendo hoy en la Red Bull, ya conociendo todo el camino que se marcó hasta el día de hoy, es muy significativo. Es como una caricia al corazón saber que uno puede mantener la vigencia con el pasar de los años e ir incrementando cada vez más el nivel”, manifestó sobre el torneo en sí.

“Es algo que me alegra, me pone muy bien seguir viendo mi nombre siempre ahí, entre los finalistas. Y no perder la convicción, la seguridad que un día puede ganar y ser el campeón nacional de la competencia. No bajar los brazos, es lo que siento cada vez que me toca encarar una nueva Red Bull”, sentenció el aún participante de la FMS Argentina.