Mr. Ego en Freestyle Master Series: lo que sabe sobre su futuro

Mr. Ego, uno de los freestylers españoles más polémicos en la actualidad, debió enfrentar a Hander en el duelo de play-off para definir el último cupo a FMS España 2021. Tras vencer al tercer lugar del ranking de ascenso, el ‘Mister’ habló en sus redes sociales para exponer su posición.

“Quiero confirmar que mi intención es no continuar en la FMS España. Dije que me iba a retirar y que mi intención era ser juez porque eso es lo que acordamos Asier y yo, y es lo que en principio quiero. Es verdad que se ha propuesto mucho lo del traspaso de FMS y ese rollo. A esa idea sí que estoy abierto, pero a rapear en FMS España no. Al menos que me paguen 3.000 euros”, detalló mediante su cuenta de Twitter.

Mr. Ego es uno de los participantes más polémicos en FMS España. Zasko Máster siempre fue uno de sus rivales 'favoritos'. Foto: UR

En el programa de freestyle El cuadrilátero, Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, se refirió a las grandes novedades que, de momento, puede confirmar respecto a la nueva temporada de Freestyle Master Series (FMS).

Sobre este particular caso con el polémico MC, Pedro, mano derecha de Asier en Urban Roosters, detalló lo siguiente: “Mr. Ego estuvo toda la temporada diciendo que quería ser juez. En el minuto de presentación de la primera jornada ya lo dijo presentándose, que decía que quería ser jurado el año que viene. Pero, al parecer, ahora quiere seguir compitiendo. No sabemos si seguirá en España o si se irá a otro país, pero a priori quiere mantenerse”.

Dos versiones que se contraponen en el camino. Si bien aún quedan algunos meses para el inicio de la quinta temporada la de Freestyle Master Series en España, la organización del evento deberá ponerse las pilas y confirmar a sus 10 elementos que lucharán, además del título, por clasificar (en algunos casos) a la FMS Internacional o mantenerse en la categoría.