Las caras nuevas para la Freestyle Master Series 2021

Tiempos difíciles dictaminaron el camino de Urban Roosters para una novel temporada de Freestyle Master Series (FMS) del 2020 hasta parte del 2021. La campaña iniciada el año pasado finiquitó y con esto se confirmaron qué MC perdieron la categoría, así como los que lograron el ascenso a la próxima temporada y los freestylers que se impusieron en el puesto de play-off para ascender.

La FMS Perú debutó a lo grande en el 2020 y en este 2021 concluyó una campaña inolvidable. Jaze se coronó campeón del certamen y fue el punto más alto del campeonato nacional. Respecto al descenso, Litzen y Choque son los que no continuarán en la próxima temporada. El ascenso vio la consolidación de Diego MC y también la de Jair Wong, quienes estarán en la campaña 2021-22. ¿Y el play-off? La definición se la llevó el venezolano Black Code tras vencer a Ramset.

La FMS Argentina terminó el pasado sábado 17 de abril con Stuart como campeón de la tercera temporada de la liga. El descenso condenó a Sub y Cacha, este último con mucha polémica tras una batalla discreta ante Papo en la jornada final. Los cordobeses Naista y Larrix son los dos ascendidos para la cuarta temporada de FMS Argentina. Finalmente, Zaina superó a MKS en la definición del play-off y estará en la liga tras dos años intentando subir.

El joven Zaina fue el único freestyler con experiencia previa en el play-off en esta última temporada de FMS. Foto: UR.

Respecto a la FMS España, quizá la más destacada de las cinco, tuvimos la definición entre Gazir y Bnet. Finalmente, este último se coronó campeón pese a las pocas chances que tenía. Khan y Errecé no continuarán en la quinta temporada de la liga europea. Elekipo y Sara Socas (quien será la primera mujer en competir oficialmente en una de las ligas de UR) ascienden para el 2021-22. Hander no pudo imponerse a Mr. Ego en la batalla de play-off, por lo que el experimentado MC mantuvo su lugar. Eso sí, no se descarta que abandone la liga, pues busca otros desafíos.

La FMS Chile tuvo, a comparación de la temporada anterior, una campaña bastante discreta. Algunos lo veían venir por estos factores: falta de público y descenso de referentes como Kaiser, Stigma y Drose. Nitro se consagró campeón, mientras que Esezeta y El Menor descendieron de la liga. Rodamiento (de gran temporada) y Anubis ascendieron, mientras que Erreka venció a Teorema (campeón en la temporada 2019) y se clasificó a la FMS Chile.

Finalmente, la FMS México (que tenía la enorme baja de Aczino) tuvo como campeón a Rapder, quien se había coronado en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. B-One y Potencia descendieron y Dante junto al venezolano Lancer Lirical lograron el ascenso. Jony Beltrán no tuvo un duelo fácil ante Ari Carrillo; sin embargo, supo vencerlo en el play-off y mantenerse (una temporada más) en la liga azteca de freestyle.