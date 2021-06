Venom Internacional: Aczino y otros MC’s participarán en la edición 2021

El domingo 27 de junio se realizará la Liga Venom, una competición de freestyle que se realizará en suelo mexicano. Dicho evento tendrá como participante estelar a Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, quien ofrecerá un show musical y de improvisación. Asimismo, el certamen contará con dos duelos de exhibición, como previa a los enfrentamientos oficiales, entre Gonzo vs. Nota Roja y More vs. Karey.

Cada una de las batallas tendrá lugar en el Foro 360 en la localidad de Naucalpan. Respecto a uno de los duelos de exhibición, el joven Gonzo, una de las máximas promesas del freestyle mexicano, vuelve al ruedo tras su participación en la última edición del Club de la Pelea, torneo de rango 1 para el ascenso a FMS México.

“No nos olvidamos de la plaza, haremos una competencia nacional donde el ganador entrará al torneo internacional a competir contra nuestros invitados ¿Quieres ese lugar? Convocamos a todas las ligas interesadas en hacer filtros de Venom internacional en sus estados de redes sociales”, detalló la organización del evento en sus redes sociales.

¿Vuelve Aczino a las batallas de freestyle en México?

Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, habló en el programa de freestyle El Cuadrilátero sobre las grandes novedades que, de momento, pudo confirmar sobre una nueva temporada de Freestyle Master Series (FMS). Pero también dejó entrever que podría darse la vuelta de ‘Mau’ para este 2021.

“La idea de Aczino es regresar a la FMS México, donde supo ser campeón en la temporada 2019″, agregó Fernández. Cabe señalar que ya está confirmada la vuelta de Aczino para la segunda edición de la FMS Internacional, a disputarse en Lima entre los últimos días de junio y los primeros días de julio.

Participantes de la Venom Internacional 2021

- Sara Socas

- Cacha

- Jony Beltrán

- Dominic

- Drose

- Chang

- Lion

- Boss