Siguen confirmándose los equipos por países para la nueva temporada de God Level. La edición Grand Slam World Tour 2021 ya presentó al Team Perú, España, Chile, Argentina y ‘Tricolor’, conformado por MC de Colombia y Venezuela. Hace unos días, se sumó la última de las escuadras: el Team México.

Por si fuera poco y, al respecto del país azteca, se conoció que Serko Fu, uno de los hosts más experimentados de la escena actual en el freestyle profesional, se encargará de ser uno de los jueces para esta nueva edición del Mundial de Freestyle.

“Juez de batallas de gallos desde el inicio en los 2000, sin duda ese es God Level. Es un verdadero honor para mi ser parte de este evento histórico en el regreso del freestyle a los escenarios”, detalló Serko en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la organización del evento encabezada por el chileno Omega El C.T.M confirmó la presencia del argentino Misionero como presentador oficial de la God Level 2021. “Es un honor contar con ‘El Misio’ una vez más. Es nuestro host oficial desde los inicios de God Level”, detalló la cuenta oficial del certamen en redes sociales.

Finalmente, otra de las novedades es la inclusión del colombiano J-Beats, quien será el disc jockey oficial de la God Level Grand Slam World Tour. J-Beats estará junto a DJ Sonicko en los platos para soltar los beats más potentes. Cabe señalar que el ‘cafetero’ también tendrá un 2021 de mucha competencia, pues será el DJ oficial de la próxima FMS Colombia.

Así se disputará la God Level Grand Slam 2021

El certamen se llevará a cabo en el mes de agosto del presente 2021. Se realizará en México en su totalidad tras la crisis sanitaria que azota en Sudamérica. Serán varias ciudades las que se pondrán a disposición para la realización del evento.

Son seis los países (equipos) que disputarán la God Level 2021. Todos los teams deben estar formados por tres hombres y una mujer, y los países que formarán parte son los siguientes: Perú, España, Chile, México, Argentina y un mix entre Colombia junto a Venezuela.

El formato que se utilizará en God Level Grand Slam busca que los equipos se enfrenten hasta en cuatro ocasiones por jornada, mujer vs. mujer, hombre vs. hombre, 2 vs. 2 mixto o no y 3 vs. 3 mixto o no. Será la primera vez en la historia de la competición que freestylers femeninas se sumen al magno evento.