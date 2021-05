God Level Grand Slam 2021: Aczino lidera el Team México

Siguen confirmándose los equipos por países para la nueva temporada de God Level. La edición Grand Slam World Tour 2021 ya presentó al Team Perú, España, Chile, Argentina y ‘Tricolor’, conformado por MC’s de Colombia y Venezuela. Ahora, se suma la última de las escuadras.

El Team México estará conformado por Rapder, vigente campeón de FMS México y la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Por si fuera poco, Aczino, quien también confirmó su presencia en la FMS Internacional 2020-21, fue confirmado por la organización, en lo que será una de las presencias más esperadas por los fanáticos al freestyle.

Lobo Estepario, de muy buena campaña en la Freestyle Master Series azteca, también se suma al equipo mexicano. Finalmente, la freestyler Karey, una de las grandes revelaciones durante el 2020, será la última integrante del Team México para esta nueva edición del denominado ‘Mundial de Freestyle’.

Así se disputará la God Level Grand Slam 2021

El certamen se llevará a cabo en el mes de agosto del presente 2021. Se realizará en México en su totalidad tras la crisis sanitaria que azota en Sudamérica. Serán varias ciudades las que se pondrán a disposición para la realización del evento.

Son seis los países (equipos) que disputarán la God Level 2021. Todos los teams deben estar formados por tres hombres y una mujer, y los países que formarán parte son los siguientes: Perú, España, Chile, México, Argentina y un mix entre Colombia junto a Venezuela.

El formato que se utilizará en God Level Grand Slam busca que los equipos se enfrenten hasta en cuatro ocasiones por jornada, mujer vs. mujer, hombre vs. hombre, 2 vs. 2 mixto o no y 3 vs. 3 mixto o no. Será la primera vez en la historia de la competición que freestylers femeninas se sumen al magno evento.

La vuelta de Aczino

Una de las grandes noticias para el freestyle en este último fin de semana es la vuelta de Aczino para lo que será la segunda edición de la FMS Internacional 2021. ‘Mau’ había confirmado su reaparición en competencias como la USN World Summer Cup 2021. Ahora, la expectativa crece aún más tras confirmarse que volveremos a ver al vigente campeón defender su título en la ‘Inter’ de Freestyle Master Series.