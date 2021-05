Combate Freestyle 2021 primera fecha: todos los detalles sobre el evento de Space

Space viene realizando certámenes de freestyle en diferentes partes de Latinoamérica. En esta ocasión, Combate Freestyle retoma su actividad en Argentina, para lo que será su segunda temporada. El evento en el país albiceleste ya confirmó a los 14 participantes que serán distribuidos en dos llaves para batallas en formato Seven to punch.

La nueva temporada de Combate Freestyle tendrá ocho jornadas, distribuidas en fechas dobles que se realizarán en Argentina, Chile, México y también en nuestro país, por primera vez. Una de las principales novedades de este año será la clasificación automática del ganador de cada etapa a una gran final internacional. Esta reunirá a los ocho ganadores de los cuatro países competidores en busca del título regional.

En el caso particular de Argentina, el próximo miércoles 19 de mayo inicia la actividad para los siete primeros participantes. Ese mismo día será la vuelta de Replik, uno de los MC’s más particulares del panorama profesional del freestyle y el rap. El exparticipante de FMS Argentina estará junto a Stuart (vigente campeón), Naista (recién ascendido a la liga), Tink, MP, Saga y Cacha.

Este último podría tener un duelo en particular ante Stuart tras sus últimas declaraciones, donde manifestó que el Team Argentina no quiso que él sea uno de los freestylers en participar de este evento con los colores albicelestes.

“Me habían llamado para el Team de God Level. La organización quería que esté sin falta, estaba todo cerrado, a punto de firmar contrato y, bueno, me enteré de que el grupo no quería contar con mi presencia y quedé afuera. Van a romperla sin dudas, les deseo muchos éxitos, más allá de que quedé sorprendido por la actitud del grupo, ya que nadie vino a decírmelo de frente, pero no guardo rencores”, sostuvo Cacha en su Twitter.

Combate Freestyle - Participantes para la primera jornada

- Replik

- Stuart

- Cacha

- Naista

- Saga

- Tink

- MP

Combate Freestyle - Fecha y transmisión para la primera jornada

La primera llave de Combate Freestyle 2021 en Argentina se disputará el próximo miércoles 19 de mayo. La transmisión oficial del evento estará a cargo de Space TV por su canal oficial de YouTube.

Jurado, host y DJ - Combate Freestyle en Argentina

Jueces: Juancín, Tatu y Núcleo

Host: MKS

DJ: Stuart