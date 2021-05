God Level Grand Slam 2021: Stuart lidera el Team Argentina

Siguen confirmándose los equipos por países para la nueva temporada de God Level. La edición Grand Slam World Tour 2021 ya presentó al Team Perú, España, Chile y ‘Tricolor’, conformado por MC’s de Colombia y Venezuela. Ahora, se suma una nueva escuadra.

El Team Argentina estará conformado por Stuart, Mecha, Klan y Saga. El primero en mención es el vigente campeón de la Freestyle Master Series en su país tras derrotar a Dtoke y anteriormente a Papo. Mecha, quizá la gran revelación de la temporada detrás de Gazir, se suma al equipo argentino tras una experiencia previa junto a Lit Killah.

Para Klan será una nueva oportunidad tras participar en la última edición junto al chileno Acertijo. Ahora, tendrá la gran chance de representar a su país por primera vez en la God Level. Finalmente, la freestyler que se suma al Team Argentina es Saga. Denominada la ‘gran revelación femenina’ en torneos como Combate Freestyle y la Copa Camet, Saga buscará seguir consolidarse como una de las mujeres más activas en torneos profesionales de la disciplina.

Así se disputará la God Level Grand Slam 2021

El certamen se llevará a cabo en el mes de agosto del presente 2021. Se realizará en México en su totalidad tras la crisis sanitaria que azota en Sudamérica. Serán varias ciudades las que se pondrán a disposición para la realización del evento.

Son seis los países (equipos) que disputarán la God Level 2021. Todos los teams deben estar formados por tres hombres y una mujer, y los países que formarán parte son los siguientes: Perú, España, Chile, México, Argentina y un mix entre Colombia junto a Venezuela.

El formato que se utilizará en God Level Grand Slam busca que los equipos se enfrenten hasta en cuatro ocasiones por jornada, mujer vs. mujer, hombre vs. hombre, 2 vs. 2 mixto o no y 3 vs. 3 mixto o no. Será la primera vez en la historia de la competición que freestylers femeninas se sumen al magno evento.