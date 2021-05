Pepe Grillo confirmó que no participará de la FMS Chile 2021-22

La FMS Chile sufrirá una nueva dura baja para su tercera temporada. Pepe Grillo se suma a Ricto como los dos participantes en retirarse de la liga sureña de freestyle, así lo confirmó el mismo MC el domingo 9 de mayo.

“Gracias a la familia de Freestyle Master Series Chile. Agradecido de haber sido parte de este proceso desde sus inicios, me llevo los mejores recuerdos y la mejor energía. Éxitos a todos mis compañeros para la temporada que viene y las que vendrán más adelante. Todo en la vida son ciclos y el mío en FMS Chile llega hasta aquí”, detalló Pepe Grillo en una historia de Instagram.

“Vamos a full con la música y varias sorpresas más que les iré comentando en los siguientes días. Esto recién empieza”, sentenció Benjamín Urbina, nombre original del bicampeón chileno de Red Bull. De esta manera, se confirma que la liga en el país del sur contará con dos invitados.

Vale recordar que Ricto, el otro freestyler que no va más en FMS Chile, tuvo ciertos inconvenientes en el pasado y ya había avisado que se retiraría. “No hay presupuesto para eso, has tenido todo el año para mejorar lo de tu garganta, eso es un problema tuyo que debes solucionar para que batalles en igualdad de condiciones con todos”, detalló a fines de la temporada 2019.

En su batalla final ante Jokker en este 2021, el ‘Rey de las Métricas’ en su país le otorgó la batalla a su rival luego de que el jurado de réplicas, según Ricto, innecesarias. “Así como no me gusta perder injustamente, creo que esta batalla no merece ir a una réplica más. No quiero faltarle el respeto a los jueces, pero creo que Jokker merece la victoria y le cedo el duelo”, sentenció.