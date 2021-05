Duki: Extraño ser ese desconocido que llegó y cambió el mundo

Duki es uno de los grandes de El Quinto Escalón, torneo underground de freestyle de Argentina y América Latina. El ahora trapero presentó hace algunas semanas su último disco denominado Desde el fin del mundo.

El artista argentino conversó con el periodista Julio Leiva del programa Caja Negra y dejó mucha tela para cortar. El exfreestyler, entre otras cosas, habló de lo que fue trabajar con Bizarrap. Ambos sacaron un tema denominado ”Malbec”, que ya cuenta con más de 7,5 millones de reproducciones en Spotify. En YouTube, tiene más de 6 millones de vistas.

“Sigo sintiendo que no lo necesito, ni él lo necesita, si habrá views y plata, no me importa ninguna de las dos”, indicó al respecto, dejando en claro que su featuring con el ‘Biza’ pasó por un tema netamente artístico, sin que el tema económico y social sea lo preponderante.

En 2016, Duki empezó a sonar fuerte en el mundo del Trap argentino. “Por eso el lugar que se me dio y el lugar que tengo y el respeto y la legitimidad que me dio la gente. Yo canto y trato de buscar una empatía, sensibilidad, con esa gente que me escucha, ya sea contando una historia de amor, qué cosas me hacen mal, cuáles bien, y creo que por ese motivo, y por ser unos de los precursores de este nuevo sonido, se podría considerar que soy una voz de mi generación”, detalló a Filo News.

“Al ser el pionero tengo la responsabilidad de ser el que abre el camino. El Trap fue lo que nos levantó, va a seguir sonando y siendo lo que es, pero uno a veces tiene que evolucionar, crecer, como líder buscar el camino a seguir, cuáles son los próximos pasos. Dar las herramientas que mucha gente me dio a mí, gente que me ayudó de verdad”, añadió al respecto.

El periodista del medio en mención le consultó sobre lo que sentía saberse y sentirse una figura reconocida a nivel internacional y la respuesta del ‘Duko’ quizá sorprendió a más de uno. “Extraño sorprender, extraño ser el desconocido que estaba en el rincón y llegué y explotó el mundo. Tengo bastantes inseguridades, no me gusta que me miren. Antes era yo contra el mundo, salía a caminar solo y era un fantasma”.

“Cuando fui a España, quizás pasaba un auto escuchándome, sin saber que yo estaba ahí. También me pasó en Miami, no lo podía creer, y eso es muy loco”, sentenció Duki.