Novedades en España: las vueltas de Chuty y BTA al freestyle profesional

Ambos estuvieron muy cerca de volver a la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en España. Sin embargo, el nuevo coronavirus les impidió estar tras dar positivo ambos a la COVID-19 días antes del inicio del certamen en la ciudad de Madrid.

Chuty y BTA, salvo algún otro contratiempo, volverán a disputar competencias profesionales de freestyle, así lo detalló cada uno en sus respectivos medios y canales sociales. El primero será parte de una nueva propuesta denominada USN World Summer Cup.

“En Julio estaré compitiendo en la USN World Summer Cup, competición internacional que se hará por diversas ciudades de España. Es la primera gran competición en la que estaré después de este tiempo de inactividad. Con muchas ganas de veros de nuevo. ¡Estamos de vuelta!”, manifestó Chuty en su cuenta de Twitter.

El segundo, por su parte, estará en la Final Nacional de Red Bull España 2021, esto tras la confirmación de la misma organización del evento que cede un cupo a BTA tras la coronación de Skone, quien dejó un espacio libre. BTA estaba clasificado a la Final Nacional 2020, pero tras dar positivo a la COVID-19, debió ceder su lugar.

“Fue un palo muy duro. El año pasado, con las circunstancias que estamos viviendo, sumado a mi descenso en FMS, no tuve ocasión de competir y para mí, hacerlo en Red Bull, es ya como una tradición”, indicó BTA en una entrevista con Red Bull.

“Me pilló de sorpresa. No sabía hasta que punto me iban a respetar esa plaza, ya que era una plaza obtenida en 2019 y no en 2020. Por otro lado, si que en alguna ocasión llegué a planteármelo como una posibilidad, ya que siendo objetivo y justo conmigo mismo, no pude hacer uso de esa plaza por una causa superior, y no por voluntad propia. Creo que la organización lo ha entendido, y desde aquí quiero agradecerles esta gran oportunidad”, agregó sobre esta nueva chance que tendrá en 2021.