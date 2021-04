Misionero confirmó su alejamiento de FMS Argentina

El histórico host de batallas de freestyle en Argentina, Misionero, confirmó que no continuará presentando la Freestyle Master Series en su país. El ‘Misio’ detalló que no seguirá ‘hosteando’ tanto la FMS Argentina, como la FMS Internacional y la Red Bull Batalla de los Gallos.

“Siento que me pasaron muchas cosas. Creo que ya no soy parte de este movimiento que se está generando ahora. Les soy sincero. Siento que prefiero correrme y pido que sigan disfrutando del freestyle. Es momento de retirarme con dignidad”, dijo el presentador en su canal de Twitch días atrás.

“No sé si la palabra exacta es retirarme del circuito general, pero siento que todo es muy injusto. El público no valora muchas cosas y nosotros nos debemos a ellos. Creo que no se valora lo que hizo, no me siento valorado como para continuar. Es muy probable que esta sea mi última temporada en la FMS”, agregó.

Por si fuera poco, este miércoles 14 de abril el Misionero detalló en su cuenta de Twitter que el sábado 17 tendrá su última presentación en la liga profesional de freestyle en su país. “A pesar de todo, fueron años increíbles. Pero se viene la última fecha ¡El último baile!”.

Lo cierto es que en la Gran Final de FMS Argentina 2020-21 sí estará junto a DJ AlcaZone, los jurados y todos los participantes, incluido Papo MC, quien dio positivo a COVID-19 la semana pasada. ¿Quién podrá reemplazar al mítico host de la escena histórica en Latinoamérica? Se especulan dos nombres: Ale Pluz y Tata Santa Ana. Ambos con experiencia en eventos como la misma FMS y Red Bull.