FMS Argentina: las batallas confirmadas para la última jornada

Se termina la temporada 2020-21 de Freestyle Master Series. La FMS Argentina será la última en confirmar a su nuevo e inédito campeón, así como los clasificados a la FMS Internacional, sus dos descendidos y quién batallará en el play-off. Asimismo, la Copa Federación definirá a los dos ascendidos y al tercer lugar.

De momento, están confirmadas dos batallas para esta novena y última jornada en la liga argentina de freestyle profesional. De antemano, existe la posibilidad de que Papo MC, actual segundo lugar en FMS Argentina 2020-21, pierda su batalla ante Cacha tras haber dado positivo por la COVID-19 la semana pasada.

El primer duelo que publicó la organización fue el que protagonizarán MKS y Wolf. Los hermanos Mancilla se enfrentarán por primera vez en formato FMS. Wolf tiene riesgos de descender o quedar en el play-off; MKS, por su parte, confirmó al inicio de la temporada que esta será su última vez en batallas de freestyle, por lo que abandonará el certamen pese a la posición en la que termine.

En segundo orden, FMS Argentina detalló que Nacho y Klan serán los protagonistas del segundo enfrentamiento en la liga albiceleste. Ambos se juegan un boleto para la próxima edición de la FMS Internacional, que ya confirmó, mediante su organización, que tendrá una fase preliminar previo a la gran final a disputarse bajo un sistema de burbuja sanitaria.

Si el orden y la salubridad lo permiten, las próximas batallas confirmadas serán las de Mecha vs. Sub y Dtoke vs. Stuart. Este último, pase lo que pase en otros enfrentamientos, se consagrará campeón de vencer (con o sin réplica) al ‘Dto’.