Ascenso a FMS Argentina: Naista se aseguró el primer lugar del ranking

La Freestyle Master Series en Argentina entra a su recta final. Este fin de semana se decide tanto al campeón como a los ascendidos a la liga para su temporada 2021-22. La tercera temporada de FMS Argentina tendrá nuevo campeón y ya definió a uno de sus descendidos: el mendocino Sub.

Por otra parte, el ascenso albiceleste ya definió a su primer lugar. Se trata de otro freestyler del interior del país, más precisamente desde Córdoba. Naista, quien ya tuvo una Batalla de Exhibición ante Nacho en esta campaña, aseguró el primer lugar del ranking de ascenso y estará en FMS Argentina 2021-22.

“Cuando más se me critica es cuando más estoy tranquilo, tanto del coraje y ganas que le puse a este ascenso (que estuvo increíble). Posdata: que no lo gane tu ‘rapper modelo’ no es mi culpa ni del resto de competidores que se rompieron todo el año. Estoy muy tranquilo con lo que di y con lo que puedo dar”, detalló Naista en su cuenta oficial de Twitter.

La lucha por la segunda plaza directa a FMS Argentina se definirá este viernes 16 de abril, cuando se dispute la Copa Federación. Este certamen organizado por Urban Roosters y certificado por la RFF se ha dado en todos los países que tiene una Freestyle Master Series y otorga 20.000 puntos al campeón.

Larrix (otro competidor de Córdoba), el joven Zaina, Tata (vigente campeón nacional de Red Bull Batalla), Wordplay y Katra son los principales contendientes al ascenso en Argentina, en respectivo orden de puntos. Habrá que esperar lo que decida la organización tras los posibles retiros de MKS y Papo para la temporada que viene.