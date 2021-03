Misionero sobre la FMS Internacional: “Quiero que todos crezcan”

La FMS Internacional 2021 se disputará en el próximo mes de mayo. La organización de Urban Roosters confirmó que este gran evento de freestyle tendrá un cambio rotundo respecto a la primera edición que se disputó el año pasado en la Plaza de Toros de Acho: será en varios días, específicamente del 10 al 16 de mayo.

Aún sin sede confirmada (tampoco se conocen todos los clasificados y cuál será el formato central del certamen), algunos personajes relacionados a la gran FMS Internacional salieron a hablar de esta nueva edición. Misionero, uno de los hosts de la final 2020, habló al respecto.

El ‘Misio’ dejó en claro que no buscará participar en esta edición 2021, pues ya lo vivió la temporada anterior y cree que es tiempo de nuevos rostros. “Ya viví la FMS Internacional, así como la Red Bull Internacional. Creo y quiero que otros hosts experimenten este tipo de eventos”, detalló el argentino en sus redes sociales.

“Ojalá Metz, Cayú, Bekaesh y Serko Fu puedan estar en esta nueva FMS Internacional. Yo ya no lo necesito, está bien que otros puedan vivir de esto y seguir creciendo. Siento que ya estoy dejando el circuito, no quiero estar en esta internacional”, reafirmó Misionero.

“El trabajo de host no existía, quiero que eso lo recuerden bien. Hoy, la gente puede trabajar y vivir de esto. Quiero que salga el sol para todos y para nuevas generaciones. No me siento el mejor de todos, solo hago lo que me gusta. Trabajé tan duro que ahora las puertas se abrieron, así como otros colegas. Quiero que todos crezcan”, sentenció.

FMS Internacional: ¿Perú volverá a ser sede del torneo?

Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, manifestó que la gran final internacional podría realizarse nuevamente en nuestro país, tal y como sucedió en la temporada anterior, que tuvo en Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, al primer e histórico campeón tras vencer a Chuty en la final.

“Lo más seguro es que volvamos a realizar la final de FMS Internacional en Perú a puertas cerradas. Tenemos un gran equipo de producción allí. Nos sentimos cómodos, nos gusta el país y eso es un poco la idea, y que todo vaya bien”, detalló el productor español en una de sus transmisiones en vivo por Instagram.

