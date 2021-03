Jaze sobre su continuidad en FMS Perú: “Quiero batallar con público”

Jaze, vigente campeón de la Freestyle Master Series Perú 2020, habló en exclusiva con Rimas y Gallos, sección de La República Freestyle, sobre sus planes a corto y mediano plazo. El también campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2019 dejó en claro que su continuidad en la liga depende de más de un factor.

“Es verdad que depende de mí estar la próxima temporada. Me gustaría que haya público, le tengo mucho cariño al público nacional, siempre hubo un afecto especial de ellos para mí. Sé que hay gente que me quiere ver batallar, me gustaría poder competir en diferentes partes del país”, explicó Jaze al respecto.

“Además, tengo algunos temas personales como la música. Mi carrera musical es más importante para mí en este momento. Me gusta mucho más hacer freestyle que batallar. Quiero conectar ese lado (el musical) con el público que sigue mis batallas”, añadió el campeón de la primera temporada de FMS Perú.

Se acerca la FMS Internacional y él lo sabe. Jaze detalló que, de no mediar mayores inconvenientes, su participación para representar al país en dicho evento está garantizada. Incluso competidores de otras ligas como Zasko, quien finalmente no se clasificó a la ‘Inter’, manifestó su deseo de competir ante el campeón peruano en el futuro.

“Creería que sí, en ningún momento he dicho que no participaría. Yo creo que sí estaré. Una Internacional siempre es diferente, representas al país, vamos a ver que tal me va. Iré con todas las ganas para rapear lo mejor que se pueda”, detalló. “Cuando ganamos la God Level, fue un triunfo importantísimo. Me gustaría ganar todo lo que compita, cada torneo es especial”, agregó sobre la importancia de un título internacional para su carrera.

Asimismo, el ex MC Mochila detalló cómo siente que impacta el formato FMS en los participantes. Jaze dio sus impresiones de cómo él vería, por ejemplo, un duelo ante Gazir. “Yo creo que el freestyle que tiene (Gazir) hace que el formato lo premie bastante. Lamentablemente uno con mi estilo o gente que lo encara como Papo o Bnet no recibe la misma puntuación, hay cosas que ellos hacen y que no son premiados como se debería”.

“Si hay jurados que les importa más el aspecto artístico, podría ganarle. Lo de Gazir es increíble, una locura. Lo mismo con Sweet Pain, arman cosas impresionantes. Ahora hago lo que a mí me representa. Prefiero perder haciendo lo que me gusta que ganar yendo en contra de mi estilo”, sentenció Jaze.

“¿Proyectos a corto plazo? Ahorita estoy en un stand-by. El disco sigue preparándose, estamos armando todo el plan. Espero que este material lo puedan disfrutar, mi carrera musical es totalmente diferente a lo que hago en el freestyle. No me retiraré, no podría decir que eso pasará. Lo que les puedo decir es que se vienen cosas muy ‘piolas’ y espero que lo disfruten”, concluyó.

