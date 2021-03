Jaze: “FMS Perú es el título individual más importante de mi carrera”

Jaze se proclamó campeón de la primera temporada en la FMS Perú. El otrora campeón nacional de Red Bull y de God Level 3vs3 fue, de principio a fin, el freestyler que más recursos empleó a lo largo del formato. Técnicas, métricas, flow, punchlines y otras virtudes lo convirtieron en historia viva del campeonato en nuestro país.

Al respecto, el MC conversó en exclusiva con Rimas y Gallos, sección de La República Freestyle, y dejó más de un título interesante sobre su coronación y participación en la liga profesional de Urban Roosters.

“Siempre estoy enfocado en rapear y hacer freestyle. No planeo nada, solo lo hago. Igual uno tiene que adaptarse al formato, me gusta el easy y el hard mode. Pese a que no he practicado antes eso, me agrada. En los minutos a sangre pude encontrar la tranquilidad de rapear como con amigos en casa”, explicó Jaze sobre su adaptación al formato FMS.

“FMS Perú es el torneo individual más importante que gané. Lo gané a mi manera, sentí mi jerarquía. Red Bull fue un antes y un después. Ahora, es como que dejé de sentirme el ‘chibolo’ al no ser el más joven de la liga. Rapeé a mi manera, gané a mi manera y no me presioné en ningún momento”, agregó sobre su coronación.

Jaze se convirtió en el primer campeón en la historia de FMS Perú. Ahora, representará al país en la FMS Internacional 2021. Foto: Captura.

Asimismo, se le consultó sobre la batalla más difícil para él a lo largo del campeonato y sobre su participación en la Internacional. “Con Nekroos y Stick fueron las batallas más duras. La que más disfruté fue contra Skill. Me importa como lo hago y con él fue quien mejor rapeé. También contra Choque, Ramset y New Era sentí que lo hice bien y me divertí”.

“Contra Nekroos fue muy pesado y fuerte, hay una rivalidad con él, pese a que somos amigos. Batallamos en todos lados y ahora en la FMS. Somos dos caras importantes para el freestyle nacional”, agregó. Asimismo, dejó en claro que sí ve posible una liga nacional sin ambos presentes.

“Yo creo que puede darse (una FMS Perú sin Jaze y Nekroos), hay muchos participantes buenísimos, podría quedarse Choque, un referente del freestyle nacional. Si continúo en FMS Perú podría limitarme un poco con mi carrera en la música, tengo que replantear muchas cosas. Si Nekroos decidiera irse, hay mucha gente que merece la oportunidad, incluso gente con más ganas que nosotros”, sentenció Jaze.