Nekroos: Si Jaze se retira de FMS Perú, podría pasar lo mismo conmigo

Nekroos tuvo una temporada irregular en la Freestyle Master Series Perú 2020. El MC que surgió en Plaza de Reyes terminó su participación con una gran batalla ante Jaze, el primer e histórico campeón de la competencia.

Al respecto, se refirió al gran final de temporada frente a Jaze. “Contra Jaze quería que sea una buena batalla. Era un Nekroos vs. Jaze, tenía que ser un batallón para toda la gente. Espero de verdad que pueda continuar la próxima temporada y que él también lo haga. No sería lo mismo sin Jaze, de hecho, si se va, no tendría las mismas ganas de estar”.

En el directo que tuvo con sus seguidores, dejó en claro que le molesta y preocupa la manera de votar de algunos jurados. “No siento que haya perdido con Skill, ahí me vi perjudicado. Otra historia fue con Jota, ahí no rapeé como se debe. A veces el respeto y el cariño que uno le tiene a un amigo hace que las cosas no salgan como uno piensa”, agregó.

Uno de los tres campeones de la God Level 3vs3 2019 no ocultó su malestar por algunas decisiones que, a su parecer, terminaron perjudicando a varios freestylers de la FMS Perú. “Creo que tienen una manera muy cerrada de ver el freestyle. Por ejemplo, siento que perjudicaron a Jota y Choque. No pueden tomar decisiones tan a la ligera. Quiero a Strike, pero no creo que le haya ganado de manera directa a Choque”, manifestó Nekroos.

Finalmente, tuvo palabras concretas sobre GRC y HBD, dos de los cinco jurados de la liga. “Ambos me votan muy bajo, a mi manera de ver esto. Creo que no respetan lo que yo hago. Siempre he visto que votan en mi contra, es raro. Creo que lo de GCR es descarado. Respecto a HBD, al ser un YouTuber mediático. En cuestión de marketing, ayuda para el crecimiento de la liga”.

