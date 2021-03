Jaze sobre su retiro de la FMS Perú: “Todavía no tengo una decisión tomada”

Jaze es uno de los favoritos para alzarse como campeón de la primera temporada de la FMS Perú este sábado 20 de marzo. Su batalla contra Nekroos será una de las más esperadas de la última jornada y de ganarla sin réplica, se convertiría en el ganador de la liga peruana.

Ante este posible campeonato, surge la interrogante de si seguirá el camino de freestylers como Trueno, Wos y Aczino, quienes ganaron el título en su país y decidieron retirarse de sus respectivas ligas. El también ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018 explicó en una conferencia de Urban Rooster que su continuación en la FMS aún no está definida.

“Hay gente que me decía que si yo ganaba me retiraba de la liga. Independientemente de si gane o no, todavía no tengo una decisión tomada. Es cierto que lo que hago con la música es diferente que en la batalla y es un contraste fuerte que raya a la gente (...) y por ahí que puede, no necesariamente restar a mi música como tal, sino que la gente espera que haga algo diferente”, comentó al respecto.

Sin embargo, en ese mismo sentido, precisó que uno de los factores que lo inclinan en la decisión de quedarse en la liga es la posibilidad viajar con sus compañeros por distintos departamentos del país, como se tenía previsto se realice la liga peruana, antes de que llegue la pandemia.

“Me quedo con ese sinsabor de que me encantaría poder competir en las provincias, viajar con la gente y la experiencia. No querría perderme de eso. Estoy seguro de que podría arrepentirme. Me imagino ver a todos los muchachos en Cusco, en Macchu Picchu, y me voy a decir: “pucha, me estoy perdiendo de la chacota con la gente”. Entonces por eso es que no estoy seguro. Voy a ver qué tal me siento y por ahí que puedo seguir también”, acotó el freestyler.

FMS Perú 2020-2021: jornada final

La jornada nueve de la FMS Perú temporada 1 será el sábado 20 de marzo. La fecha culminará conociendo a los dos descendidos y al ganador de la liga. Asimismo, definirá cómo quedarán las posiciones para los clasificados a la FMS Internacional.

FMS Perú: batallas de la jornada final

Jaze vs. Nekroos

Jota vs. Ramset

Litzen vs. New era

Strike vs. Choque

Stick vs. Skill.

FMS Perú: tabla de posiciones

Jaze - 17 puntos (2341 PTB)

Stick - 16 puntos (2325.5 PTB)

Nekroos - 13 puntos (2195.5 PTB)

Skill - 12 puntos (2289.5 PTB)

Jota - 12 puntos (2138.5 PTB)

Ramset - 11 puntos (2154.5 PTB)

New Era - 11 puntos (2124.5 PTB)

Strike - 11 puntos (2072.5 PTB)

Choque - 11 puntos (2016.5 PTB)

Litzen - 6 puntos (2084.5 PTB).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la FMS Perú 2020 jornada 9?

Todas las batallas de la fecha 9 de FMS Perú 2020 de Urban Roosters se podrán seguir GRATIS en su canal oficial de YouTube. Asimismo, para seguir el MINUTO A MINUTO de la novena jornada de FMS Perú, La República Freestyle te ofrecerá todos los detalles en vivo a fin de disfrutar la experiencia de la liga de free nacional.