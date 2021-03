FMS Perú EN VIVO: tabla de posiciones, minuto a minuto y cómo ver la última jornada

Este sábado 20 de marzo se disputará la novena y última jornada de FMS Perú. En su primera temporada, la liga nacional de freestyle sorprendió a más de uno tras el nivel mostrado por sus participantes. Ahora, esta campaña llega a su fin, pero queda conocer quién será el campeón, así como los descendidos y el MC que disputará el play-off.

Jaze lidera la tabla actual, pero deberá tener cuidado si es que no quiere que el título se le escape de las manos. Stick es el único freestyler que puede arrebatarle el título. Respecto al descenso, Litzen es el único MC que perdió la categoría antes de la fecha 9. Ahora, quedará pendiente conocer quién seguirá esos pasos: Strike, Choque, New Era y Ramset lucharán por no descender, pero uno de ellos caerá al noveno puesto.

FMS Perú - horarios para la última jornada

3.45 p. m. (Perú)

2.45 p. m. (México)

2.45 p. m. (Guatemala, Costa Rica, Honduras y EI Salvador)

3.45 p. m. (Colombia, Ecuador, Panamá y R. Dominicana)

4.45 p. m. (USA, Venezuela y Bolivia)

5.45 p. m. (Argentina, Chile y Uruguay)

9.45 p. m. (España).

FMS Perú - batallas para la fecha 9

Jaze vs. Nekroos

Stick vs. Skill

Strike vs. Choque

Jota vs. Ramset

New Era vs. Litzen.

¿Cómo ver las cinco batallas EN VIVO ONLINE de la jornada 9 de FMS Perú 2020?

Todas las batallas de la fecha 9 de FMS Perú 2020 de Urban Roosters se podrán seguir GRATIS en el canal oficial de Urban Roosters en YouTube. Asimismo, para seguir el MINUTO A MINUTO de la segunda jornada de FMS Perú, La República Freestyle te ofrecerá todos los detalles en vivo a fin de disfrutar la experiencia de la liga de free nacional.

FMS Perú - tabla de posiciones

Jaze - 17 puntos (campeón)

Stick - 16 puntos (clasificado a la FMS Internacional)

Nekroos - 13 puntos (clasificado a la FMS Internacional)

Skill - 12 puntos (clasificado a la FMS Internacional)

Jota - 12 puntos

Ramset - 11 puntos

New Era - 11 puntos

Strike - 11 puntos (play-off)

Choque - 11 puntos (descenso)

Litzen - 6 puntos (ya descendido).

FMS Perú 2020 - jurado, host y DJ