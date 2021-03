En las últimas horas se dio a conocer que Aldo Miyashiro, actor, director y guionista de teatro y televisión, podría ser el último jurado confirmado para la Copa Federación 2021, torneo que suma 20.000 puntos al ranking de ascenso a FMS Perú 2021 y que será el último de la temporada.

“He seguido con mucha atención la evolución del freestyle peruano desde hace ya varios años, las competencias nacionales e internacionales se han ganado un espacio no negociable en mi fin de semana, por eso la tarea que me proponen es para mí responsabilidad, emoción y adrenalina”, detalló Miyashiro en su cuenta oficial de Instagram.

“Una invitación pública de la organización de FMS Perú, una votación de la gente de la movida y palabras amables de chicos que podrían ser mis hijos”, resaltó Aldo, quien solo deberá aceptar el ofrecimiento para debutar como juez en un torneo oficial de la FRF.

Los cuatro nombres que ya están confirmados para el jurado son: Malena, Kiara Freestyle, Juanito y HBD. Todos ellos con experiencia previa en competiciones nacionales (con diferentes funciones); estos tres últimos vienen participando activamente en la Freestyle Master Series Perú.

La publicación de Aldo Miyashiro sobre su posible inclusión como juez en la Copa Federación. Foto: Captura/Instagram.

New Era y su crítica a la posible elección de Miyashiro

New Era, también conocido como Vijay, es uno de los competidores de la FMS Perú 2020. El freestyler nacional no ocultó su incomodidad al enterarse que Miyashiro podría ser el quinto jurado para la Copa Federación.

“No tengo nada contra Aldo Miyashiro, sé que es un capo en lo que hace. Si lo quieren meter, esperaba que el resto de jueces tengan un peso como para compensar su inclusión, pues tal vez no sabe calificar bien qué es una métrica o un punchline. Me di con la sorpresa que estarán Malena, Kiara, Juanito y HBD y la verdad no me parece bien, no estoy a gusto con esta decisión”, detalló en un directo por Instagram.

“Yo hago freestyle y también peleé para hacerme un nombre en las plazas y en los escenarios. Aguanté muchas cosas de empresas y organizadores que estaban metidos en las competencias, que engañan y vuelven de esto un circo. Quería informar lo que está pasando. No me parece para nada bien que se tomen estas decisiones”, completó.