Se acerca el final de la temporada 2020 de Freestyle Master Series en las cinco ligas de Urban Roosters. Una vez que finiquite cada campaña en Perú, España, Argentina, México y Chile se dará pie a la Final Internacional, cuya sede era una incógnita tras la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, manifestó que la gran Final Internacional podría realizarse nuevamente en nuestro país , tal y como sucedió en la temporada anterior y que tuvo en Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, al primer e histórico campeón tras vencer a Chuty en la final.

“Lo más seguro es que volvamos a realizar la final de FMS Internacional en Perú a puertas cerradas. Tenemos un gran equipo de producción allí. Nos sentimos cómodos, nos gusta el país y eso es un poco la idea y que todo vaya bien”, detalló el productor español en una de sus transmisiones en vivo por Instagram.

Aczino es el vigente campeón de la Final de FMS Internacional, que se realizó en la Plaza de toros de Acho de Lima. Foto: Aldair Mejía/La República

En otra publicación, Asier Fernández reveló que la fecha para la realización del evento internacional aún no está confirmada. No obstante, se atrevió a delimitar que la FMS Internacional podría darse antes de la quincena de abril. “La situación sanitaria que se vive actualmente hace que todavía no podamos confirmar las fechas, pero estimo que podría ser entre el 1 y el 15 de abril”, manifestó.

Asimismo, quedará pendiente una confirmación oficial de Urban respecto a los clasificados. Como es de público conocimiento, antes de la quinta jornada había un grupo de MC’s clasificados como parte del ‘primer corte’ de FMS Internacional. Ahora, la situación cambió y solo habría una fecha específica para la realización del evento.

Nacho, freestyler de FMS Argentina, detalló días atrás que deberá volver a ganarse un puesto a la ‘Inter’, pues lo que consiguió antes de la quinta jornada ya no valdría. “Por la modalidad de la ‘Inter’ el anterior corte no cuenta y lo comprendo de parte de la organización, pero ya me hice la idea de que iba a ir en el primer corte y siendo el único perjudicado con esta decisión voy enojadísimo a las dos fechas a pelear un puesto que ya era mío”, colocó el argentino en sus redes sociales.

