Jaze tras quedar cerca del título de FMS Perú: “No me voy a retirar”

Jaze quedó a puertas de ser el primer campeón en la historia de FMS Perú. El torneo de freestyle producido por Urban Roosters terminará su temporada inicial el próximo sábado 20 de marzo. Jaze se enfrentará a Nekroos en la jornada 9 y, de ganar, asegurará el título, pase lo que pase en el duelo de Stick, segundo en la tabla.

Pero esto no es lo único que se habla del líder de la tabla. Jaze colocó el siguiente tweet tras su victoria ante Skill y encendió las alarmas de sus aficionados: “Ya di lo que quería”. Esto se entendió como un retiro tras el término de la FMS Perú.

El mismo freestyler volvió a publicar en Twitter lo que quiso decir con el primer mensaje. “Con esto (tweet anterior) voy a que estoy contento porque esta temporada por fin rapeé como quise y aun así logre resultados. Ayer creo que fue mi mejor participación en toda mi carrera como competidor, es una linda sensación”, sostuvo el artista.

Jaze: "No me voy a retirar". Foto: captura de Twitter.

“Yo no me voy a retirar. Cuando me canse o aburra de batallar, dejare de hacerlo simplemente y si me provoca, vuelvo. Así es esto”, completó Jaze.

Lo cierto es que el joven MC tiene proyectos musicales y en los últimos meses se especuló mucho con su futuro. Vale recordar que Jaze desistió ir a la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 tras chocar con proyectos que él tenía previstos de semanas atrás. Aquel día reaccionó en directo a la final junto con Papo, competidor y actual líder de la FMS Argentina.

FMS Perú: tabla de posiciones