God Level reaparecerá en este 2021. También conocido como ‘Mundial de Freestyle’, el evento busca imponer un nuevo estilo de competencia. De momento se conocen algunas novedades que se incluirán en esta nueva temporada y que llevará como nombre Grand Slam.

El certamen se llevará a cabo en el mes de agosto del presente 2021. Por ahora, solo se sabe que se realizará en México y, dada la crisis sanitaria que azota en Latinoamérica, no sería descabellado pensar que el país azteca sea la única sede disponible.

Son seis los países (equipos) que disputarán la God Level 2021. Todos los teams deben estar formados por tres hombres y una mujer, y los países que formarán parte son los siguientes: Perú, España, Chile, México, Argentina y un mix entre Colombia junto a Venezuela.

El formato que se utilizará en God Level Grand Slam busca que los equipos se enfrenten hasta en cuatro ocasiones por jornada, mujer vs mujer, hombre vs hombre, 2 vs 2 mixto o no y 3 vs 3 mixto o no. Será la primera vez en la historia de la competición que freestylers femeninas se sumen al magno evento.

Si bien no se conoce la conformación de algún equipo, se espera que por parte del Team Perú puedan estar Nekroos y Jaze, como ediciones pasadas. Ambos (junto a Choque) se consagraron campeones del mundo 3vs3 en el 2019. ¿Quién sería el tercer participante y la MC femenina? Habrán novedades en las próximas semanas.

Escucha el último episodio de Rimas y Gallos, podcast de La República Freestyle