Así se disputará la octava jornada de FMS Perú

Freestyle Master Series Perú empieza a delimitar su camino a la final de esta primera temporada. En la auspiciosa campaña 2020 se dejó todo: desde el host, pasando por el DJ y cada uno de los participantes brindó, al menos, un gran momento para revivir después en la liga profesional de freestyle en nuestro país.

Este sábado 6 de marzo, se vivirá la octava de FMS Perú. La organización del evento publicó cuatro de las cinco batallas para el fin de semana. Duelos inéditos y revanchas latentes podrán disfrutarse en la penúltima fecha.

La primera batalla en confirmarse es la que darán Jaze y Skill. Ambos freestylers se están luchando el campeonato. Jaze lidera la tabla, mientras que Skill se ubica cuarto con chances de aspirar al título si logra vencer al otrora MC Mochila.

Jaze llega a esta fecha tras vencer categóricamente a Litzen y casi sepultando sus aspiraciones de permanecer en FMS Perú la próxima temporada. Skill, por su parte, mostró recuperación y venció nada más y nada menos que a Nekroos tras una réplica. Jaze se ubica en la primera posición con 15 unidades; Skill, cuarto con 11 puntos.

El segundo encuentro de la fecha ocho en nuestra liga profesional de freestyle tiene como protagonistas a Strike y Stick. El actual campeón nacional de la Batalla de los Gallos tendrá en frente a uno de los rivales más constantes de la liga y que mostró una gran recuperación en el campeonato.

La última gran batalla entre Stick y Strike fue en las semifinales de la Final Nacional de Red Bull en el 2018. El certamen realizado en la Plaza de Toros de Acho tuvo como ganador de aquel enfrentamiento a Strike, quien sepultó (en aquel entonces) las aspiraciones de Stick, quien buscaba su segundo título de los Gallos. Asimismo, en las semifinales de la fecha tres de Raptonda (también en el 2018) Stick fue quien se llevó la batalla.

Litzen y Choque protagonizarán la tercera batalla de la jornada 8. El duelo de coleros será fundamental y decisivo: si Litzen pierde, descenderá automáticamente. Choque, a su turno, deberá ganar si desea superar a Jota a la espera de su enfrentamiento. Cabe señalar que los dos últimos descienden directamente, mientras que el antepenúltimo se juega una última oportunidad en el play off ante el tercer puesto del ranking de ascenso.

La última batalla confirmada por la organización de FMS Perú es la que tendrán Ramset y New Era. Con 10 y 9 puntos, respectivamente, ambos intentarán ganar a como de lugar para asegurar su permanencia la próxima temporada. Si hay un ganador de manera directa, esto se llegaría a dar sin mayor problema. New Era mostró una gran recuperación, pues en las primeras jornadas no logró conseguir victoria alguna. Ramset, por su lado, no ha podido lograr una regularidad y estabilidad pese a dejar grandes minutos, en especial en las temáticas.

A falta de confirmación oficial, el último duelo de la fecha 8 de FMS Perú será el que protagonizarán Nekroos y Jota. Dos de los máximos exponentes del free nacional se verán las caras en una batalla más que trascendental para las aspiraciones de ambos. El primero lucha por el título; el segundo, por no descender. ¿Quién se impondrá en este batallón?

