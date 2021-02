FMS México: resumen y resultados tras la jornada 6

FMS México realizó en horas de la noche de ayer, viernes 12 de febrero, su sexta jornada. Tras la ausencia de Lobo Estepario y Rapder, el venezolano Lancer Lirical se presentó en la tarima junto a Red One (uno de los que tienta el ascenso a la liga en este 2021) para un duelo de exhibición previo a las cuatro batallas oficiales.

Las oficiales empezaron con el enfrentamiento entre Jony Beltrán y el recién ascendido Garza. Jony sigue en debe tras un flojo inicio en la competencia azteca y perdió ante (posiblemente) la revelación del campeonato, quien ya suma diez unidades en las seis primeras jornadas.

Posteriormente, se dio pie al duelo entre Yoiker y Potencia. Yoiker venció de manera directa a ‘El Pote’ y sigue soñando con el campeonato. Al igual que Garza, el ‘Flow pesado de México’ posee diez puntos en la tabla de posiciones.

La cuarta batalla fue la de fondo. Se enfrentaron RC y Skiper, el puntero contra un competidor serio por el título. El enfrentamiento fue parejo de principio a fin y, tras dos réplicas, tuvo como ganador a RC. Skiper pudo quedarse también con el duelo, pues ambos demostraron un alto nivel en el escenario. RC, quien venció ayer a Zticma en la batalla pendiente entre ambos, quedó como único líder de FMS México.

Finalmente, en la última batalla de la jornada 6, se dio un duelo fundamental para lo que será el descenso de aquí en adelante. Batallaron Zticma y B One. El primero llegaba tras una victoria más que sorpresiva ante Lobo Estepario, que en ese entonces lideraba la FMS México. B One, por su parte, no había logrado ningún triunfo, hasta que pudo vencer a su adversario y sumó su primera victoria tras dos réplicas, lo cual apretó aún más la zona roja de la tabla.

FMS México - Resultados tras la fecha seis

• Garza le ganó a Jony Beltrán

• Yoiker le ganó a Potencia

• Skiper le ganó a RC tras tres réplicas

• B One le ganó a Zticma tras dos réplicas.

FMS México - Tabla de posiciones

1) RC - 14pts

2) Skiper - 13pts

3) Rapder - 13pts *

4) Lobo Estepario - 12pts *

5) Garza - 10pts

6) Yoiker - 10pts

7) Jony Beltrán - 5pts

8) Zticma - 4pts

9) Potencia - 3pts

10) B One - 3pts.

FMS México - MVP’s

Jornada 1: Lobo Estepario + Skiper (328)

Jornada 2: Lobo Estepario (291.5)

Jornada 3: Yoiker (305.5)

Jornada 4: Rapder (303.5)

Jornada 5: RC (323.5)

Jornada 6: RC (305.5)

Escucha el último episodio de Rimas y Gallos, podcast de La República Freestyle