EN VIVO FMS Argentina reaparecerá este domingo 14 de febrero. En su sexta fecha, la competición propone duelos clásicos y algunas batallas fundamentales para la definición del título y el descenso.

La jornada 6 tiene a Stuart en lo más alto de FMS Argentina. Sin embargo, Papo tiene una batalla pendiente frente a Nacho y, de ganarla, escalaría nuevamente al primer lugar. Mecha y Klan también están expectantes de las caídas de ambos para meterse a la lucha por la cima.

En el descenso, MKS se encuentra último; sin embargo, no es el único con riesgo de descender. Sub, Cacha y Dtoke podrían complicarse si no empiezan a sumar de a tres unidades.

FMS Argentina jornada 6 - Horarios

Perú: 14.00 hrs

Argentina: 16.00 hrs

Colombia, Ecuador y Panamá: 14.00 hrs

Venezuela, Bolivia, Dominicana: 15.00 hrs

Chile, Paraguay y Uruguay: 16.00 hrs

España: 20.00 hrs.

FMS Argentina - Batallas confirmadas jornada 6

- Papo vs. Dtoke

- Mecha vs. Wolf

- Nacho vs. Cacha

- Stuart vs. MKS

- Sub vs. Klan.

¿Cómo ver las 5 batallas EN VIVO de la jornada 6 de FMS Argentina 2020?

Todas las batallas de la fecha 6 de FMS Argentina 2020 de Urban Roosters se podrán seguir GRATIS en el canal oficial de Urban Roosters en YouTube. Asimismo, para seguir todos los detalles de una nueva jornada en FMS Argentina, La República Freestyle te ofrecerá cada uno de los pormenores del free albiceleste.

FMS Argentina - Tabla de posiciones

1. Stuart (11 pts)

2. Papo (10 pts con una batalla pendiente)

3. Mecha (8 pts)

4. Klan (7 pts)

5. Nacho (7 pts con una batalla pendiente)

6. Wolf (6 pts)

7. Dtoke (5 pts)

8. Cacha (5 pts)

9. Sub (4 pts)

10. MKS (3 pts)

FMS Argentina 2020: Jurado oficial del evento

- Núcleo

- Tink

- Tatu Franchi

- Juan Ortelli

- Juancín.

Host y DJ de Freestyle Master Series Argentina 2020

Misionero y DJ AlcaZone serán los encargados de conducir y animar la liga argentina de freestyle.