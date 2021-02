FMS México EN VIVO: batallas, tabla de posiciones y cómo ver última jornada

FMS MÉXICO EN VIVO el día de hoy, viernes 12 de febrero, se disputará la sexta jornada de la liga mexicana de freestyle, realizada por Urban Roosters. El actual líder de la FMS Mexíco es RC, quien venció el día de ayer a Zticma en la batalla pendiente que tenían ambos y escaló a lo más alto de la tabla.

Asimismo, la liga presentará cuatro duelos oficiales y una exhibición tras la baja de Lobo Estepario, actual tercer lugar de la tabla de FMS México. “Debido a que Lobo Estepario no estará presente por temas ajenos a la liga y a los MC’s, no se llevará a cabo su batalla frente a Rapder; sin embargo, tendremos una tremenda batalla de exhibición entre Red One y Lancer Lirical en nuestro formato”, detalló la organización.

FMS México jornada 6 - Horarios

Perú: 6.00 pm

México: 5.00 pm

Colombia, Ecuador y Panamá: 6.00 pm

Venezuela, Bolivia, Paraguay: 7.00 pm

Chile, Argentina y Uruguay: 8.00 pm

España: 12.00 am

*La previa del evento desde Ciudad de México iniciará a las 3:45 pm (horario local)

FMS México - batallas confirmadas jornada 6

- Lancer Lirical vs. Red One (duelo de exhibición)

- Potencia vs. Yoiker

- Jony Beltrán vs. Garza

- RC vs. Skiper

- Zticma vs. B One

¿Cómo ver las 5 batallas EN VIVO de la jornada 6 de FMS México 2020?

Todas las batallas de la fecha 6 de FMS México 2020 de Urban Roosters se podrán seguir GRATIS en el canal oficial de Urban Roosters en YouTube. Asimismo, para seguir todos los detalles de una nueva jornada en FMS Mex, La República Freestyle te ofrecerá cada uno de los pormenores del ‘free’ azteca.

FMS México - tabla de posiciones

1. RC (13 pts)

2. Rapder (13 pts)

3. Lobo Estepario (12 pts)

4. Skiper (11 pts)

5. Yoiker (7 pts)

6. Garza (7 pts)

7. Jony Beltrán (5 pts)

8. Potencia (3 pts)

9. Zticma (3 pts)

10. B.One (1 pt)

