El exfreestyler Paulo Londra, conocido ahora por su carrera musical, pasó de ser el artista urbano más escuchado de Argentina a un total silencio, lejos de la escena del trap y el pop. Incluso, el cordobés colaboró con artistas consagrados internacionalmente como Ed Sheeran.

Este drama se debe a un escándalo que involucra dos partes más: Big Ligas (productora) y Ovy on the Drums, ambos con derechos de copyright sobre sus temas y producción al momento de grabar algo con su voz. El detonante habría sido el contrato que firmó Londra con Warner Music hasta el 2025, pues ya tenía un vínculo contractual con las otras dos partes.

Su separación con Ovy on the Drums y también con Kristoman se dio tras hacerle firmar un documento donde no le permitieron sacar nuevos temas a no ser que estén vinculados legalmente con ambos. Según el reconocido medio argentino La Nación, esta cláusula en el contrato de Paulo venció a fines de diciembre del 2020.

“Gracias a todos los que me preguntan por mi música y me dicen que me extrañan, gracias a ese amor llegué donde llegué y aguanté lo que aguanté, y todavía no se cuánto falta; la justicia solo suena bonita pero es lenta, pero sepan que yo no bajo los brazos ni pierdo el norte”, detalló Paulo Londra el 30 de diciembre del pasado 2020.

Sin embargo, el mismo trapero salió a desmentir todos los comentarios que salieron en los últimos días sobre su juicio con Big Ligas, pues algunos se atrevieron a confirmar incluso una próxima colaboración con Bizarrap para este mes de febrero.

“Les agradezco mucho todo el apoyo y cariño que siempre me demuestran, saben que me debo a ustedes. Les quiero decir que el juicio está en manos de los abogados y no hay ningún resultado aún. Yo les avisaré cuando va a salir mi música, solo tengan cuidado que hay personas que difunden noticias falsas para generar rumores y falsas expectativas que causan daño si no se cumplen”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Escucha el último episodio de Rimas y Gallos, podcast exclusivo de La República