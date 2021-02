Metz es, sin duda, una de las grandes revelaciones de Freestyle Master Series en la temporada 2020. El presentador de FMS Perú pasó por el programa La plaza de Urban Roosters, donde dejó más de un título interesante para analizar.

“Hemos demostrado madurez en la escena. Hubo mucha controversia previo al inicio de FMS Perú, pero, como muchos, nosotros teníamos grandes expectativas de ver esta liga en conjunto. Sabíamos que sería un proyecto muy bonito. Siempre se tiene un poco de miedo a lo nuevo y será así con las futuras ligas”, detalló sobre la liga peruana de freestyle y su debut bajo el formato de Urban Roosters.

“Nosotros estamos acá para mantener esa esencia del rap que muchos dicen se está perdiendo. Hacemos eso que muchas veces no se ve en un formato FMS: entradas diferenciadas, momentos random con los chicos, como un grupo de amigos que se conocen de la movida y lo disfrutan al máximo. Tratamos de demostrar eso: que, pese a que es una liga profesional, tratamos de mantener esa esencia del rap que es un momento con los amigos, divirtiéndose. Y eso hace mucho más ameno las cinco o seis horas que dura una fecha”, agregó el experimentado presentador.

Sobre Jaze, actual puntero de la FMS Perú, Metz intentó desmentir cualquier circulación sobre el ‘hate’ que recibe el MC de parte de sus compañeros: “Siento que acá no existe ningún tipo de envidia o mala onda, acá todos estamos aquí para apoyarnos en todo momento. Somos un grupo humano muy unido. Más allá de lo que pase en la batalla, cuando se apaga la cámara todos somos amigos como siempre, no confundan el personaje de New Era o Jaze con Vijay o Juanca”.

“A Jaze no le tiran de mala onda, pero dentro de la batalla y entre ellos mismos se permiten esos ataques. Es verdad que Jaze está encantadísimo al campeonato, el Jaze de años pasados no es nada comparado al de este año. Igual hay que estar atento por Skill, Nekroos, Strike y Skill le están pisando los talones”, completó.

Finalmente, Metz se animó a decir en qué liga le gustaría ‘hostear’ y cuál de sus compañeros de las otras FMS podría hacerlo realmente bien en nuestro país. “Me encantaría mucho la de México, tiene un espíritu de batalla que me va a hacer sacar el 100% de mí. Además de la mexicana, también me encantaría la española si se llega a cruzar el charco. Y sobre lo otro, por lo que vienen haciendo, Bekaesh y Cayu. Sé que a ‘Beka’ le iría muy bien y con Cayu haríamos una buena dupla después de un par de hosteos juntos en plazas peruanas”, sentenció el popular presentador.

