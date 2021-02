Se confirmaron cuatro de las cinco batallas para la sexta jornada de FMS Argentina 2020. La fecha 6 se realizará el domingo 14 de febrero. En esta nueva fecha se vendrán batallas fundamentales en las aspiraciones de cada MC, tanto por el título como para tentar una plaza a FMS Internacional y el descenso.

Cacha vs. Nacho es la cuarta batalla confirmada por la organización de Freestyle Master Series en el país albiceleste. De momento, es el último cruce que pactó FMS Argentina. Nacho tiene una batalla pendiente ante Papo y, de ganar a Cacha, se posicionará con muchas expectativas por el primer lugar de la tabla. Cacha, por su parte, deberá imponerse si no quiere complicarse con el descenso.

Anterior a ese enfrentamiento, se confirmó el duelo entre Klan y Sub. Se trata de una batalla similar a la de Nacho y Cacha respecto a expectativas. Klan, a diferencia del MC de Morón, no tiene duelos pendientes, por lo que deberá ganar a como de lugar si quiere luchar por el título. Sub, al igual que Cacha, está comprometido con el descenso. Un triunfo le permitiría respirar con más tranquilidad.

Los dos extremos de la tabla -Stuart primero y MKS último- se toparán en el escenario en un enfrentamiento más que interesante. Pese a que MKS se ubica en el fondo de FMS Argentina 2020, Stuart sabe que tiene un rival que no lucha por nada, tras haber admitido que esta será su última temporada en la liga.

En la temporada 2018, MKS venció a Stuart de manera directa. En la 2019, el resultado fue el mismo. Ahora, la realidad pinta totalmente distinta. El santafesino viene siendo uno de los mejores de la temporada, todo lo contrario al de La Paternal. ¿Cambiará la historia en esta tercera temporada de FMS Argentina?

Asimismo, en un duelo de ascendidos, Mecha y Wolf se toparán como en torneos de ascenso a FMS. Mecha necesita a como de lugar un triunfo directo ante Wolf si quiere continuar pisándole los talones a Papo y Stuart por el título. ‘El Lobo’, por su parte, buscará la victoria para salir de la zona roja del descenso. En estos momentos, ambos se ubican en la tercera y sexta posición, respectivamente. Mecha tiene 8 puntos, mientras que Wolf 6 unidades.

A falta de confirmación oficial, la última batalla de la jornada 6 de FMS Argentina 2020 será Papo vs. Dtoke. Una rivalidad que involucra una gran amistad, forjada tras años de rap y freestyle en el underground argento. El saldo en FMS Argentina para ambos es de una victoria por lado. En el 2018, Papo venció a Dtoke; en el 2019, el ‘Dto’ se vengó y derrotó a ‘La bestia del hardcore’. ¿Cuál será el resultado en esta temporada?

