Kapo 013 no va más en FMS España. La organización de la primera liga de Urban Roosters detalló por medio de sus redes sociales oficiales que el aún juez no continuará ejerciendo esa labor para la próxima temporada. El catalán, sin embargo, continuará con su labor hasta que termine la jornada 9.

“Última hora, Kapo 013 anuncia su retiro como juez de la FMS España. Aun así, su deseo es seguir ligado a la mejor liga de freestyle del mundo. “Me encantaría ser comentarista de FMS”. Muchas gracias por estos 4 años a nuestro lado, Bruno. ¡Esperemos que sean muchos más!”, detalló la liga en Twitter.

“Bueno gente, llevo muchos meses dejándolo entrever, pero confirmo que esta es mi última temporada como juez (al menos como ocupación regular). Infinitas gracias a Urban Roosters por apostar por mi desde el minuto 0 y a todos vosotros por el infinito amor”, escribió Kapo 013 el día de ayer.

“Tras cuatro largos años, ya no aguanto más esa presión. Gracias a todos los que critiquéis o apoyéis con respeto, transparencia y argumentos”, sentenció el catalán, adjuntando una foto con BTA, quien ejerció de juez en la última jornada como reemplazo de Estrimo.

Espera seguir ligado. Como mencionó la cuenta de FMS España, Kapo aún quiere mantener el vínculo como comentarista. Al respecto, el exbatallero ofreció algunas declaraciones interesantes sobre el futuro del freestyle de manera online.

“Las competiciones online no tienen ningún futuro. De hecho, no tienen ni presente. Lo online es, al final, un recurso. Hay unas barreras que te puedes saltar gracias a la tecnología, pero hay que priorizar lo presencial”, expresó Kapo 013 a The Medizine.

“Yo creo, y esto ya es una cuestión casi espiritual o metafísica, que en la música y en el arte la huella energética que se deja mientras lo haces es más palpable cuanto más cerca estás de la obra. Cuanto más tangible pueda ser esa expresión artística, mejor”, completó el excampeón de Gold Battle España 2018.

