BTA debuta como jurado en FMS España 2020

Este sábado 23 de enero se realizará una nueva fecha de FMS España. La séptima jornada está a la vuelta de la esquina y la organización de Urban Roosters ya dio una nueva noticia que sorprendió a más de uno. Además de la ausencia (por COVID-19) de Eude como presentador, el jurado Estrimo no podrá participar de esta nueva jornada tras sufrir una dura lesión en las rodillas.

Como reemplazo estará nada más y nada menos que BTA. El excompetidor de la liga española de freestyle debutará como juez ante la ausencia de Estrimo. ‘Alfon’ ha sido parte de la FMS -compitiendo en ella desde sus inicios en 2017- hasta que descendió en la temporada 2019. Han sido tres temporadas en las que el oriundo de Málaga ha tenido un espacio ininterrumpido en FMS España. Ahora, vuelve como jurado.

“No entiendo por qué estáis debatiendo si debería ser juez de FMS cuando la mayoría no tenéis ni idea de como es mi criterio, además tampoco he dicho yo nada al respecto de que vaya a serlo, estáis evaluando algo que ni siquiera habéis visto, literalmente”, expresó BTA por su cuenta oficial de Twitter.

“Llevo viendo batallas desde 2009, participando en el circuito desde 2013, he estado en mil eventos de juez (el último el mes pasado) donde siempre he sido cercano a los competidores y les he argumentado cada voto, y además he estado 3 años en FMS, por lo que creo que algo sé”, agregó sobre algunas críticas que recibió.

Lo cierto es que BTA tendrá una gran oportunidad de demostrar su criterio como juez en la liga que lo vio evolucionar como freestyler. El malagueño no se coloca entre los candidatos al ascenso a FMS España 2021, ¿querrá volver a la liga española de freestyle como jurado?

FMS España - Batallas jornada 7

- BNET vs. KHAN

- ZASKO vs. ERRECÉ

- MR. EGO vs. GAZIR

- MNAK vs. BLON

- SWEET PAIN vs. TIRPA

FMS España - Tabla de posiciones

1. GAZIR

2. BNET (1 batalla pendiente)

3. ZASKO

4. MNAK

5. TIRPA

6. SWEET PAIN (2 batallas pendientes)

7. BLON

8. MR. EGO

9. ERRECÉ (1 batalla pendiente)

10. KHAN