Gasper tras dar positivo por COVID-19: “Yo me descuidé y salí contagiado”

El freestyler peruano Gasper manifestó en sus redes sociales oficiales que dio positivo por COVID-19 tras hacerse las pruebas respectivas en su domicilio. El ‘gallo’, que participó en diversas finales nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos y en la Internacional 2016, realizada en Perú, pidió a sus seguidores que no se descuiden en ningún momento.

“Gente, hoy me hice la prueba de COVID-19 y salió positivo, lamentablemente. Espero salir de esta difícil etapa. Realmente soy un poco asustado con los temas de salud. De momento, estoy bien. Solo tengo síntomas de gripe. Espero poder recuperarme, y no se descuiden. Yo me descuidé y a raíz de eso, salí contagiado”, detalló Gasper en sus redes sociales.

“Piensen en sus familiares, yo vivo solo, pero también me veía con familia y amistades, lo cual es muy probable que alguno de ellos me haya contagiado o yo a ellos. Cuídense mucho y háganse la prueba por prevención. Les estaré informando mi día a día por este medio”, refirió.

La despedida de Gasper a Raper One

El pasado viernes 15 de enero falleció Alonso Espino Lobatón, más conocido en el mundo del rap peruano como ‘Raper One’. El destacado artista se encontraba delicado de salud desde inicios de mes a causa de la COVID-19. El primer campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Perú en el 2006 nos dejó, y Gasper tuvo una dedicatoria especial para él.

“Descansa en paz, ‘Raper One’. Un gran hombre, padre, amigo, persona y rapero. Imponente cuando se le veía en el escenario, era un gran artista, muy fiel a su mensaje cristiano, y también se adaptaba al ambiente donde estaba para poder difundir su arte”, expresó Gasper.

“Formamos una amistad chevere. Cada vez que lo veía en algún evento o algo, él me saludaba y se quedaba conversando conmigo. Él respetaba mucho la ideología de cada persona siempre. El hip hop peruano está de luto”, completó el freestyler.